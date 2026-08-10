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Más de $1.200 millones de inversión

Acebal: avanzan las obras de 30 viviendas que ya alcanzaron el 50 % de ejecución

El complejo habitacional se construye en un predio ubicado entre las calles Sarmiento y Saavedra. Los trabajos incluyen revoques, instalaciones y la ejecución de estructuras para los tanques de reserva. La inversión para completar el proyecto supera los $1.200 millones.

Treinta familias de Acebal se acercan al acceso a su vivienda propiaTreinta familias de Acebal se acercan al acceso a su vivienda propia
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La construcción de un complejo de 30 viviendas en Acebal, departamento Rosario, avanza con un nivel de ejecución cercano al 50 %. Los trabajos se concentran actualmente en diferentes tareas de albañilería e instalaciones, mientras se desarrollan las obras complementarias necesarias para completar el emprendimiento habitacional.

El proyecto había quedado paralizado y fue retomado durante este año. La intervención contempla la finalización de las 30 unidades habitacionales y la infraestructura necesaria para su funcionamiento, con una inversión superior a los $1.200 millones.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que actualmente “el proyecto ya alcanza un 50 % de avance” y detalló que las cuadrillas trabajan en “revoques interiores y exteriores, instalaciones de agua, plateas y estructuras para los tanques de reserva”.

La continuidad de los trabajos permitirá avanzar hacia la finalización del complejo y posteriormente con el proceso correspondiente para la adjudicación de las unidades a las familias que cumplan con los requisitos establecidos.

Características de las viviendas

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que las unidades habitacionales serán de dos dormitorios y que el proyecto contempla viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

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Cada unidad contará con cocina-comedor, baño completo y lavadero exterior, además de las conexiones correspondientes a las redes de agua, electricidad y gas.

Las 30 viviendas se encuentran en un predio ubicado entre las calles Sarmiento y Saavedra, en un sector destinado al desarrollo del complejo habitacional.

Obras en ejecución

Entre las tareas actualmente en marcha se encuentran los revoques interiores y exteriores de las viviendas, la ejecución de plateas y estructuras destinadas a los tanques de reserva y la instalación de las redes de agua.

Treinta familias de Acebal se acercan al acceso a su vivienda propiaTreinta familias de Acebal se acercan al acceso a su vivienda propia

También se desarrollan trabajos complementarios vinculados con las distintas instalaciones necesarias para completar las unidades y garantizar su funcionamiento.

El avance de la obra permitirá continuar con las etapas restantes de terminación hasta completar las viviendas y las obras de infraestructura previstas para el conjunto.

Una inversión superior a $1.200 millones

Para completar el proyecto habitacional se destina una inversión superior a los $1.200 millones.

Una vez finalizadas las obras, el complejo permitirá incorporar 30 nuevas unidades habitacionales en Acebal, incluyendo viviendas con características adaptadas para personas con discapacidad.

Con el 50 % de ejecución alcanzado, el proyecto transita actualmente una nueva etapa de construcción, con trabajos concentrados en terminaciones, instalaciones y componentes de infraestructura necesarios para completar el complejo.

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