Más de $1.200 millones de inversión

Acebal: avanzan las obras de 30 viviendas que ya alcanzaron el 50 % de ejecución

El complejo habitacional se construye en un predio ubicado entre las calles Sarmiento y Saavedra. Los trabajos incluyen revoques, instalaciones y la ejecución de estructuras para los tanques de reserva. La inversión para completar el proyecto supera los $1.200 millones.