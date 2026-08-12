La posibilidad de avanzar con la provisión de gas natural para Ramona fue el eje de una reunión que el presidente comunal, José Barbero, mantuvo en Rosario con representantes de Litoral Gas.
Gas natural: Ramona analiza alternativas para concretar la llegada del servicio
El presidente comunal José Barbero mantuvo una reunión con autoridades de Litoral Gas para analizar alternativas técnicas y económicas que permitan avanzar con la provisión de gas natural para la localidad.
El encuentro tuvo como objetivo evaluar formalmente las distintas alternativas técnicas y económicas para llevar el servicio a la localidad, considerando el estado de las redes de transporte regionales, la demanda potencial —tanto residencial como comercial e industrial— y los posibles puntos de conexión o modalidades de abastecimiento.
La reunión formó parte de una agenda de trabajo que también incluyó a representantes de distintas localidades del departamento Castellanos y que fue gestionada por el senador Alcides Calvo junto al presidente de ENERFE Santa Fe Gas y Energías Renovables, Rodolfo Giacosa.
Durante la reunión se planteó la necesidad de avanzar en estudios de factibilidad y demanda que permitan determinar los consumos potenciales y, a partir de esa información, dimensionar la capacidad necesaria del sistema.
Otro de los aspectos analizados fue la posibilidad de definir los trazados para el futuro tendido de tuberías, además de evaluar alternativas de financiamiento e integración regional que permitan hacer viable la obra.
Un servicio estratégico para el desarrollo local
Para Ramona, la llegada del gas natural representa un proyecto de infraestructura con impacto tanto en la calidad de vida de los vecinos como en las posibilidades de crecimiento económico de la localidad.
El acceso al servicio permitiría mejorar las condiciones de las familias y, al mismo tiempo, ofrecer un insumo estratégico para las pequeñas y medianas empresas radicadas en el distrito, además de generar mejores condiciones para la radicación de nuevas inversiones.
En este sentido, desde la Comuna remarcaron que el proyecto requiere una planificación que contemple no solo la infraestructura necesaria para aproximar el servicio hasta la localidad, sino también las futuras redes de distribución interna.
Prevención hídrica y mantenimiento de la infraestructura
En paralelo con las gestiones vinculadas al gas natural, la administración comunal continúa trabajando sobre la infraestructura destinada a prevenir anegamientos.
Barbero y miembros de su gabinete mantuvieron una reunión en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, donde presentaron una solicitud para contar con una máquina retroexcavadora destinada al reacondicionamiento y perfilado profundo del canal periférico que rodea a Ramona por el sector noroeste.
La traza se encuentra a unos 400 metros de la planta urbana y constituye una de las principales defensas ante el ingreso de excedentes hídricos provenientes de las zonas rurales.
De manera complementaria, cuadrillas comunales realizan tareas de limpieza, desmalezado y desobstrucción de cunetas y alcantarillas tanto en distintos sectores del casco urbano como en caminos rurales, con el objetivo de mantener operativo el sistema de drenaje.
Teatro y gestión ambiental
La agenda comunal también contempla actividades culturales y ambientales. Este jueves 13 se realizará en el Auditorio Comunal el lanzamiento de la 14ª edición del Festival de Teatro, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de agosto.
Durante la presentación se dará a conocer la programación completa, que tendrá participación de elencos de distintos puntos del país y una diversidad de propuestas teatrales. El cierre volverá a realizarse en la Plaza Sarmiento, con un espectáculo circense al aire libre y entrada libre y gratuita, en el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez.
Las entradas para las distintas funciones estarán disponibles desde el viernes 14 en el Anexo Comunal.
Por otra parte, la Comuna suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) para avanzar en el diseño de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
El acuerdo contempla asistencia técnica para relevar y diagnosticar las distintas etapas del sistema: separación en origen, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. También se analizará el funcionamiento del complejo ambiental y la organización del personal que trabaja en el lugar.
A partir de ese diagnóstico se elaborará un plan con herramientas de gestión, líneas de acción, recursos necesarios e indicadores de seguimiento. La iniciativa incluirá además instancias de capacitación y actividades de educación ambiental destinadas a establecimientos escolares, con talleres y experiencias orientadas a promover una correcta gestión de los residuos.