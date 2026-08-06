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Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En escuelas rurales de Santa María Norte

Más de 27 alumnos participaron de una campaña de salud visual impulsada por el Club de Leones

Con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud, el Club de Leones de San Jerónimo Norte desarrolló una campaña de evaluación visual destinada a alumnos de escuelas rurales de ese distrito del departamento Las Colonias y, además, organizó una jornada abierta de controles de presión arterial y glucemia en su sede social.

Prevención y servicio: el Club de Leones realizó controles de visión y salud en San Jerónimo Norte y la zona ruralPrevención y servicio: el Club de Leones realizó controles de visión y salud en San Jerónimo Norte y la zona rural
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El Club de Leones de San Jerónimo Norte llevó adelante una nueva acción solidaria orientada al cuidado de la salud infantil mediante una campaña de pesquisa visual destinada a estudiantes de nivel primario de la zona rural de Santa María Norte.

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La iniciativa alcanzó a 27 niños que concurren al Centro Educativo Rural (C.E.R.) N.º 280 y a las escuelas N.º 366 "Enrique de Vedia", N.º 574 "Alejandro María Aguado" y N.º 333 "Merceditas de San Martín".

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El objetivo de estos controles preventivos y gratuitos fue detectar de manera temprana posibles alteraciones visuales que puedan afectar el aprendizaje y el desempeño escolar. Desde la institución remarcaron que una adecuada salud visual resulta fundamental durante la etapa de formación de los niños, ya que favorece su desarrollo educativo y social.

Una jornada de salud abierta a la comunidad

Como parte de su programa de servicio comunitario, el Club de Leones también realizó en su sede social una jornada de prevención destinada a vecinos de la localidad.

Prevención y servicio: el Club de Leones realizó controles de visión y salud en San Jerónimo Norte y la zona ruralPrevención y servicio: el Club de Leones realizó controles de visión y salud en San Jerónimo Norte y la zona rural

Durante la actividad se efectuaron controles gratuitos de presión arterial y glucemia, dos estudios básicos que permiten detectar de forma temprana factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas de alta prevalencia.

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La entidad destacó que este tipo de iniciativas acercan los servicios de prevención a personas que, por distintos motivos, no realizan controles médicos de manera periódica, facilitando así el acceso a un diagnóstico oportuno.

La importancia del diagnóstico temprano

Desde el Club de Leones señalaron que tanto la diabetes tipo 2 como la hipertensión arterial suelen desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, motivo por el cual los chequeos preventivos constituyen una herramienta clave para evitar complicaciones de mayor gravedad.

Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos y promover hábitos de vida saludables que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y problemas renales, entre otras patologías.

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