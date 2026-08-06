En escuelas rurales de Santa María Norte

Más de 27 alumnos participaron de una campaña de salud visual impulsada por el Club de Leones

Con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud, el Club de Leones de San Jerónimo Norte desarrolló una campaña de evaluación visual destinada a alumnos de escuelas rurales de ese distrito del departamento Las Colonias y, además, organizó una jornada abierta de controles de presión arterial y glucemia en su sede social.