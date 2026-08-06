Aguas Santafesinas (ASSA) presentó a las autoridades municipales de Esperanza la actualización del Plan Director de Agua Potable y Cloacas, una herramienta técnica que orientará la planificación de las obras de infraestructura necesarias para acompañar el desarrollo de la ciudad durante las próximas tres décadas.
ASSA presentó en Esperanza el Plan Director que definirá las obras de agua y cloacas para el futuro
Aguas Santafesinas presentó la actualización del Plan Director de Agua Potable y Cloacas para la ciudad de Esperanza, un documento técnico que establece las obras estratégicas necesarias para garantizar la prestación de ambos servicios durante los próximos 30 años. La planificación contempla distintos escenarios de crecimiento urbano y poblacional y permitirá definir las inversiones prioritarias en infraestructura.
El documento fue elaborado por los equipos técnicos de la empresa tomando como base los lineamientos de ordenamiento territorial definidos por la Municipalidad.
A partir de ese análisis, se proyectaron diferentes escenarios de crecimiento a cinco, diez, veinte y treinta años, con el objetivo de identificar las inversiones prioritarias para ampliar la cobertura de los servicios y garantizar su calidad.
La presidenta del Directorio de ASSA, Renata Ghilotti, destacó que la planificación permite desarrollar una forma distinta de trabajo entre la empresa y los gobiernos locales. En ese sentido, señaló que el Plan Director constituye la hoja de ruta para orientar las futuras inversiones y fortalecer la articulación entre los sectores público y privado.
Obras estratégicas para agua potable y cloacas
El Plan Director contempla una serie de intervenciones destinadas a responder al crecimiento urbano previsto para Esperanza.
En el sistema de agua potable, propone incrementar la capacidad de producción, transporte y distribución para incorporar nuevos usuarios y asegurar el abastecimiento futuro.
En cuanto al servicio cloacal, prevé continuar con la ampliación de la planta depuradora e incorporar nuevas estaciones de rebombeo, obras consideradas fundamentales para sostener la expansión de la red y mejorar el funcionamiento del sistema.
La planificación permitirá coordinar las inversiones entre Aguas Santafesinas, el municipio y otros actores vinculados al desarrollo urbano.
Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio
Durante la presentación, el intendente Rodrigo Müller destacó la importancia estratégica del Plan Director para el futuro de la ciudad y sostuvo que permitirá consolidar el trabajo que se viene desarrollando en materia de infraestructura sanitaria.
El mandatario recordó que al inicio de su gestión existían importantes limitaciones para otorgar factibilidad de agua y cloacas y remarcó que actualmente se ejecutan obras de extensión de la red cloacal en distintos barrios gracias al trabajo conjunto con la actual conducción de ASSA.
Con esta actualización, Esperanza cuenta con una herramienta de planificación que permitirá anticipar las necesidades de infraestructura sanitaria, priorizar inversiones y acompañar el crecimiento urbano con una visión de largo plazo.