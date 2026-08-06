A 30 años

ASSA presentó en Esperanza el Plan Director que definirá las obras de agua y cloacas para el futuro

Aguas Santafesinas presentó la actualización del Plan Director de Agua Potable y Cloacas para la ciudad de Esperanza, un documento técnico que establece las obras estratégicas necesarias para garantizar la prestación de ambos servicios durante los próximos 30 años. La planificación contempla distintos escenarios de crecimiento urbano y poblacional y permitirá definir las inversiones prioritarias en infraestructura.