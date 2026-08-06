Así avanza la tormenta por Santa Fe con alerta amarilla; la información minuto a minuto

Los trabajos incluyen la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y el monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo. Para estas acciones se dispone de cuadrillas, maquinaria específica y camiones desobstructores que intervienen en los sectores considerados prioritarios.