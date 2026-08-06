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En Vivo Doble alerta meteorológico

Así avanza la tormenta por Santa Fe con alerta amarilla; la información minuto a minuto

Así lucía la zona portuaria al momento de la lluvia. Crédito: El LitoralAsí lucía la zona portuaria al momento de la lluvia. Crédito: El Litoral
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta para la región central de Santa Fe. Una por fuertes vientos y la otra por tormentas, con posibilidad de granizo y actividad eléctrica.

La información, minuto a minuto

12:18 / Jue. 06.08.2026

La caída de un árbol provoca complicaciones sobre Alem y Marcial Candioti

Los efectos de la lluvia y el viento terminaron cortando el tránsito sobre avenida Alem a la altura de Marcial Candioti en mano hacia el este. Vehículos intentan continuar su paso sobre uno de los canteros. Solicitan circular con precaución.

12:16 / Jue. 06.08.2026

Reclamos por anegamientos y árboles caídos

La Municipalidad de Santa Fe recibió reclamos por distintos inconvenientes ocasionados por las condiciones climáticas, entre ellos 5 anegamientos de calles, 5 árboles caídos, 3 columnas derribadas, una limpieza de boca de tormenta y reportes por microbasurales y ramas caídas en diferentes sectores de la ciudad

12:00 / Jue. 06.08.2026

Datos de lluvia

• Los Polígonos: 14,50 mm

• Centro: 6,75 mm

• Deleg. Alto Verde: 11,75 mm

• CIC F. Zuviría: 15,50 mm

Se registró intensidad máxima de 87,00 mm/h, en CIC F. Zuviría, a las 10:35 h.

Ráfaga de viento máximo de 72,1 Km/h de dirección Oeste Suroeste (OSO), en Deleg. Alto Verde, a las 10:35 h.

11:00 / Jue. 06.08.2026

La tormenta en Rosario

10:50 / Jue. 06.08.2026

La lluvia en barrio Estanislao López

Las imágenes del barrio Estanislao López en la zona de calle J R Méndez al 6200.

10:47 / Jue. 06.08.2026

Atención automovilistas

10:47 / Jue. 06.08.2026

Árbol caído en el norte de la ciudad de Santa Fe

Vecinos reportaban la caída de un árbol en la zona de calle Chaco al 6400. Barrio Santa Marta

10:45 / Jue. 06.08.2026

La llegada de la lluvia a la capital provincial

10:30 / Jue. 06.08.2026

Así llegaba el frente de tormenta a Sauce Viejo

09:30 / Jue. 06.08.2026

Recomendaciones

Desde el municipio se solicita a los vecinos colaborar evitando sacar residuos, ramas u objetos a la vía pública que puedan obstruir desagües y bocas de tormenta. Asimismo, una vez finalizadas las precipitaciones, se recuerda la importancia de realizar tareas de descacharrado para evitar la acumulación de agua y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

09:15 / Jue. 06.08.2026

Trabajos municipales preventivos

La Municipalidad de Santa Fe activó el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico y reforzó los trabajos preventivos en distintos puntos de la ciudad ante el pronóstico de tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los trabajos incluyen la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y el monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo. Para estas acciones se dispone de cuadrillas, maquinaria específica y camiones desobstructores que intervienen en los sectores considerados prioritarios.

08:45 / Jue. 06.08.2026

La imagen satelital del SMN

08:30 / Jue. 06.08.2026

Rige un alerta doble para Santa Fe

Amarillo. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Naranja. El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

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