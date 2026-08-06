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Alerta naranja por tormentas y fuertes vientos en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos para la ciudad de Santa Fe y la región. Se espera una jornada con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.

El SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas Créditos: Guillermo Di SalvatoreEl SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas Créditos: Guillermo Di Salvatore
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El jueves comenzó en la capital provincial con 18,3°C, cielo cubierto con neblina, humedad del 99%, viento del noreste a 23 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros, según los registros oficiales. Sin embargo, las condiciones cambiarán de manera significativa con el avance de un frente frío que provocará tormentas fuertes durante gran parte del día y un posterior descenso térmico.

Durante la mañana y la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 25°C, aunque el ingreso del aire frío hará que los valores desciendan rápidamente hacia la noche, cuando se espera una mínima cercana a los 11°C.

clima Créditos: Flavio RainaCielo cubierto con neblina Créditos: Flavio Raina

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico será el viento. Se prevén velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h del sector sur, con ráfagas de entre 70 y 78 km/h durante las horas de mayor intensidad del fenómeno. Hacia la noche, aunque cesarían las lluvias y el cielo pasaría a estar parcialmente nublado, continuarán los vientos fuertes, con ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h.

Ante este escenario, el organismo nacional recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones de las alertas meteorológicas.

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Pronóstico extendido

El cambio de tiempo se hará sentir desde el viernes con un marcado descenso de las temperaturas y condiciones mucho más estables.

Viernes 7 de agosto: se espera una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 16°C. Tras el paso de las tormentas, predominará el tiempo estable y el ambiente será considerablemente más frío.

Sábado 8 de agosto: el fin de semana comenzará con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Se prevé una jornada sin precipitaciones y con condiciones más agradables, aunque persistirá el aire frío.

Domingo 9 de agosto: continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y los 16°C de máxima. Será otro día de características invernales, con mañanas frías y tardes templadas.

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