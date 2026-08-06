Pronóstico

Alerta naranja por tormentas y fuertes vientos en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos para la ciudad de Santa Fe y la región. Se espera una jornada con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.