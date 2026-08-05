La Fundación Mateo Esquivo, que desde hace 18 años acompaña a niñas, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, lanzó una nueva campaña solidaria para reunir los fondos necesarios que permitan equipar la ampliación de su sede, ubicada en Salta 4201 de la ciudad de Santa Fe, frente al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". La iniciativa, impulsada junto al grupo gastronómico Triferto durante el Mes de las Infancias, busca no solo recaudar recursos, sino también visibilizar el trabajo que la organización desarrolla desde 2008 y el impacto que tendrá la nueva ala en construcción.
La Fundación Mateo Esquivo y Grupo Triferto impulsan una campaña solidaria para equipar su nueva ala y seguir acompañando a niños con cáncer
Se trata de la campaña "La Cajita Santafesina", cuya recaudación será destinada íntegramente al equipamiento de la ampliación de su sede, frente al Hospital de Niños Orlando Alassia. La obra permitirá sumar seis habitaciones, entre ellas un espacio de cuidados paliativos para toda la familia, mientras la fundación continúa consolidando un modelo de atención que transformó la oncología pediátrica en Santa Fe.
La campaña se materializa a través de "La Cajita Santafesina", una propuesta solidaria por la que todo lo recaudado con la venta de un combo especial será destinado íntegramente a equipar el nuevo sector de la fundación. Quienes participen también accederán a sorteos de cuatro PlayStation 5, estadías en cabañas de la costa santafesina y paseos en barco, que se realizarán todos los martes al finalizar El Noticiero de la Gente, por Telefe.
El objetivo es completar el equipamiento de una ampliación que permitirá ampliar significativamente la capacidad de alojamiento para familias que llegan desde distintos puntos de la provincia y de la región para que sus hijos reciban tratamiento oncológico en Santa Fe.
Un espacio pensado para las familias
La obra sumará seis habitaciones privadas a las siete con las que ya cuenta la sede. Entre ellas habrá una habitación de tipo hospicio, destinada a cuidados paliativos, diseñada para que toda la familia pueda permanecer junta en un ambiente similar a un departamento.
El proyecto contempla además la incorporación de camas eléctricas, equipos de aire acondicionado y todo el mobiliario necesario para el funcionamiento del nuevo sector. La construcción se realizará mediante el sistema steel frame, lo que permitirá continuar con las actividades habituales de la fundación sin interrumpir la atención.
El financiamiento de la construcción fue obtenido gracias a un aporte de Leones Internacional, que cubre el 75% de la obra, mientras que el desafío actual es reunir los recursos para equiparla completamente.
Una historia nacida del dolor
La Fundación Mateo Esquivo nació en 2008, luego del fallecimiento de Mateo, el hijo mayor de Diego Esquivo y Alejandra Ruiz, quien murió a los dos años tras padecer un linfoma no Hodgkin de células T.
Antes de obtener el diagnóstico, la familia recorrió distintos centros de salud de Santa Fe hasta viajar al Hospital Austral, en Buenos Aires. Aquella experiencia marcó el inicio de un compromiso que, casi dos décadas después, transformó la atención oncológica pediátrica en la provincia.
Desde entonces, la institución trabaja de manera articulada con el Hospital de Niños Orlando Alassia brindando asistencia económica, social y psicológica a las familias, además de invertir en infraestructura, tecnología y capacitación médica.
"Somos un apéndice del hospital. Atendemos a los chicos que no necesitan internación especializada y acompañamos a las familias durante todo el tratamiento", explicó Diego Esquivo.
En estos años, la fundación destinó alrededor de dos millones de dólares —a valores actuales— para incorporar equipamiento de alta complejidad, remodelar salas, instalar filtros especiales de aire, construir el Hospital de Día, consultorios, adquirir campanas de bioseguridad y financiar la formación de profesionales en centros especializados de Chile y Estados Unidos.
Un cambio histórico en la atención
Esquivo destacó que la realidad de la oncología pediátrica en Santa Fe cambió de manera radical desde la creación de la institución. "Cuando empezamos, el 90% de los chicos tenía que irse de Santa Fe para poder tratarse. Hoy solamente migra el 6%, porque logramos tener un nivel de atención comparable con Buenos Aires", señaló.
Ese proceso tendrá un nuevo hito con la próxima inauguración del Servicio de Oncología "Mateo Esquivo" en el Hospital de Niños Orlando Alassia, una obra financiada por el Gobierno provincial que consolidará un modelo de atención desarrollado durante años junto a la fundación.
El nuevo servicio permitirá además profundizar la integración del hospital con redes internacionales de excelencia médica, entre ellas la del St. Jude Children's Research Hospital, mediante convenios de cooperación que apuntan a elevar los estándares de atención y favorecer el intercambio científico.
"Hoy nuestro sueño ya no es solamente que ningún chico tenga que irse de Santa Fe; queremos que este centro sea una referencia internacional", sostuvo Esquivo.
Una alianza solidaria
La campaña cuenta con el acompañamiento del grupo gastronómico Triferto, que decidió convertir el Mes de las Infancias y el aniversario número 32 de la empresa en una acción solidaria.
"Queríamos devolver algo de todo lo que la gente nos dio durante estos años. Esta campaña busca recaudar fondos, pero también mostrar el enorme trabajo que hace la Fundación Mateo Esquivo", expresó Carlos Fertonani.
El empresario explicó que la propuesta involucra no solo a los clientes sino también a proveedores y empresas vinculadas. "Les propusimos a nuestros proveedores que, en lugar de hacer una donación tradicional, compren las cajitas y las regalen a los hijos de sus empleados o a escuelas. Así ayudamos y, al mismo tiempo, hacemos que más personas conozcan esta causa", indicó.
Fertonani recordó además que la relación entre Triferto y la fundación lleva muchos años y que incluso la cocina de la sede lleva el nombre de la empresa desde hace aproximadamente una década.
Dos grandes citas solidarias
Además de la campaña de las cajitas, la Fundación Mateo Esquivo prepara su tradicional Cena Anual de Gala, que se realizará el próximo 27 de agosto en Ríos de Gula. Se trata del principal evento de recaudación de fondos de la institución y este año estará destinado también al equipamiento de la nueva ala.
Con ambas iniciativas, la organización busca completar una obra que permitirá ampliar la capacidad de alojamiento y mejorar la calidad de vida de las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles.
Para Diego Esquivo, el crecimiento de la fundación es también una forma de resignificar la historia de Mateo. "La fundación nació desde el dolor y desde la bronca. Dieciocho años después, esa bronca se transformó en la satisfacción de ver que hoy cientos de chicos pueden tratarse cerca de su casa y con los mismos estándares que los grandes centros del país", concluyó.