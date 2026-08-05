Durante el Mes de las Infancias

La Fundación Mateo Esquivo y Grupo Triferto impulsan una campaña solidaria para equipar su nueva ala y seguir acompañando a niños con cáncer

Se trata de la campaña "La Cajita Santafesina", cuya recaudación será destinada íntegramente al equipamiento de la ampliación de su sede, frente al Hospital de Niños Orlando Alassia. La obra permitirá sumar seis habitaciones, entre ellas un espacio de cuidados paliativos para toda la familia, mientras la fundación continúa consolidando un modelo de atención que transformó la oncología pediátrica en Santa Fe.