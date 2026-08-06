Educación

Humboldt: giran cerca de $30 millones del Fondo de Financiamiento Educativo a escuelas del distrito

El Ejecutivo local concretó una nueva distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, mediante la cual entregó $29.693.795,94 a las instituciones educativas de la localidad. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura, mejoras edilicias y proyectos que buscan fortalecer la calidad educativa.