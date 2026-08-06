La Comuna de Humboldt realizó una nueva entrega del Fondo de Financiamiento Educativo, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo local.
Humboldt: giran cerca de $30 millones del Fondo de Financiamiento Educativo a escuelas del distrito
El Ejecutivo local concretó una nueva distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, mediante la cual entregó $29.693.795,94 a las instituciones educativas de la localidad. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura, mejoras edilicias y proyectos que buscan fortalecer la calidad educativa.
En esta oportunidad, la inversión alcanzó los $29.693.795,94, monto que fue distribuido entre las instituciones educativas de la localidad para acompañar distintas iniciativas vinculadas al mejoramiento de los establecimientos y al desarrollo de propuestas pedagógicas.
Desde la administración comunal destacaron que estos recursos representan una herramienta fundamental para responder a las necesidades de las escuelas y favorecer mejores condiciones para el aprendizaje.
Obras, mejoras y proyectos educativos
Los fondos entregados serán destinados a la ejecución de obras de infraestructura, trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias, además de proyectos institucionales orientados a fortalecer la calidad educativa.
La inversión permitirá que cada establecimiento pueda avanzar en iniciativas planificadas de acuerdo con sus necesidades, contribuyendo a mejorar los espacios donde diariamente desarrollan sus actividades alumnos, docentes y equipos educativos.
La política de acompañamiento busca brindar respuestas concretas a las demandas de las instituciones, favoreciendo entornos más adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desde la Comuna remarcaron que la educación constituye uno de los pilares del desarrollo de la comunidad y que continuar destinando recursos a las escuelas representa una inversión en el presente y el futuro de Humboldt.
Asimismo, destacaron el trabajo conjunto que se mantiene con las instituciones educativas para impulsar acciones que generen más oportunidades para niños, niñas y jóvenes de la localidad.
El Centro de Jubilados y Pensionados celebró sus 50 años de historia
El Centro de Jubilados y Pensionados de Humboldt conmemoró sus 50 años de vida institucional, un aniversario que puso en valor el recorrido de una entidad que, desde su creación, trabaja para brindar contención, acompañamiento y espacios de encuentro a los adultos mayores de la comunidad.
A lo largo de estas cinco décadas, la institución se consolidó como un ámbito de integración y participación, promoviendo actividades sociales y recreativas, además de distintos servicios destinados a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.
Un reconocimiento a quienes construyeron la institución
En el marco de la celebración, desde la Comuna de Humboldt destacaron el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible el crecimiento del Centro a lo largo de estos 50 años.
El reconocimiento estuvo dirigido tanto a quienes impulsaron la creación de la institución como a las sucesivas comisiones directivas, colaboradores y socios que, con compromiso y dedicación, contribuyeron a fortalecer un espacio que hoy constituye un punto de referencia para la comunidad.
Asimismo, valoraron el trabajo cotidiano de quienes continúan desarrollando actividades y gestionando beneficios para que cada jubilado y pensionado encuentre un lugar de cercanía, participación y pertenencia.
Desde la administración comunal remarcaron que el Centro de Jubilados y Pensionados representa uno de los pilares sociales de Humboldt, gracias a su permanente vocación de servicio y al acompañamiento que brinda a los adultos mayores.
En ese sentido, expresaron su agradecimiento a todas las personas que, de una u otra manera, fueron parte de la historia de la institución y colaboraron para consolidarla como un espacio de encuentro y solidaridad.