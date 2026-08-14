Departamento San Javier

Saladero Cabal: avanzan los trabajos para reforzar la defensa sureste de la localidad

La comuna retomó los trabajos de recuperación de la defensa sureste, ubicada en un sector próximo al río San Javier. La intervención contempla unos 500 metros de desmalezado y posterior reparación de la estructura, que constituye una barrera de protección para sectores habitados de la localidad.