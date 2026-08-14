La comuna de Saladero Cabal retomó los trabajos de recuperación de la defensa sureste de la localidad, una estructura ubicada en las proximidades del río San Javier y considerada estratégica para reducir el riesgo de ingreso de agua ante eventuales crecidas.
Saladero Cabal: avanzan los trabajos para reforzar la defensa sureste de la localidad
La comuna retomó los trabajos de recuperación de la defensa sureste, ubicada en un sector próximo al río San Javier. La intervención contempla unos 500 metros de desmalezado y posterior reparación de la estructura, que constituye una barrera de protección para sectores habitados de la localidad.
Las tareas se reanudaron este jueves luego de las gestiones realizadas para permitir el ingreso de la maquinaria al sector. En esta primera etapa se lleva adelante el desmalezado de la zona, mientras que posteriormente se prevé avanzar con la reparación de la defensa y la recuperación de sus dimensiones.
De acuerdo con lo informado por la presidenta comunal, Paola Ocampo, todavía quedan aproximadamente 500 metros por intervenir.
“Es una defensa muy importante para nuestra localidad, ya que nos resguarda del agua del río”, señaló Ocampo al referirse a la importancia de la obra para la comunidad.
Una barrera de protección para más de 50 familias
Uno de los sectores que se encuentra directamente protegido por esta defensa es el barrio La Tablita, también conocido como La Tablada, donde viven más de 50 familias.
La estructura forma parte de un segundo anillo de protección hacia el sector sur de Saladero Cabal, en inmediaciones del área lindera al casco urbano.
Una vez finalizadas las tareas de limpieza, está previsto avanzar con la reparación de la defensa para recomponer el sector intervenido y reforzar su capacidad de protección frente a posibles crecidas del río.
La recuperación de la estructura forma parte de las acciones de prevención destinadas a reducir la exposición de las zonas habitadas ante eventuales fenómenos de crecida.
También preparan un plan de contingencia
La continuidad de los trabajos había quedado demorada debido a una disputa con un particular que impedía el ingreso de la maquinaria al sector. Según explicó Ocampo, ante esta situación se intentó inicialmente alcanzar una solución mediante el diálogo y luego se realizaron las presentaciones correspondientes.
La dificultad se originó a partir de un planteo sobre la propiedad del terreno donde se encuentra la defensa y la colocación de elementos que obstaculizaban el paso de las máquinas.
Finalmente, se pudo habilitar el ingreso de la maquinaria y retomar las tareas de recuperación.
En paralelo, la comuna comenzó a elaborar un plan de contingencia ante posibles lluvias intensas, en coordinación con el área de Desarrollo Social. El objetivo es establecer mecanismos de respuesta y asistencia para la población frente a eventuales situaciones de emergencia.
Como parte de la preparación, la localidad también cuenta con bombas disponibles para el drenaje de agua, que podrán utilizarse en caso de precipitaciones abundantes.
El objetivo es completar la recuperación de la defensa sureste y reforzar las medidas de prevención para disminuir los riesgos asociados a futuras crecidas del río San Javier y a episodios de lluvias intensas.