En el sur santafesino

Villa Gobernador Gálvez: 19 instituciones recibieron más de $59 millones para fortalecer sus actividades

Los recursos corresponden al tercer y cuarto trimestre de 2025 y fueron distribuidos de manera equitativa entre 19 instituciones de la ciudad. Los fondos podrán utilizarse para obras de infraestructura, mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y otras necesidades vinculadas con sus actividades.