Un total de 19 instituciones de Villa Gobernador Gálvez recibieron $59.280.000 correspondientes al Fondo de Salud, Seguridad y Educación, destinados al fortalecimiento de sus actividades y espacios.
Villa Gobernador Gálvez: 19 instituciones recibieron más de $59 millones para fortalecer sus actividades
Los recursos corresponden al tercer y cuarto trimestre de 2025 y fueron distribuidos de manera equitativa entre 19 instituciones de la ciudad. Los fondos podrán utilizarse para obras de infraestructura, mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y otras necesidades vinculadas con sus actividades.
Cada entidad recibió $3.120.000, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025. Entre las instituciones alcanzadas se encuentran centros de jubilados, asociaciones civiles, vecinales, bibliotecas, ballets y entidades culturales y sociales.
Los recursos pueden ser utilizados para realizar obras de infraestructura, mejoras edilicias, adquirir equipamiento y afrontar distintas necesidades relacionadas con el funcionamiento de cada institución.
Mejoras en espacios y proyectos
Entre las entidades beneficiadas se encuentra el Cine Avenida, ubicado en barrio Pueblo Nuevo. Desde la Asociación Civil que administra el espacio destacaron que los aportes permitieron concretar la renovación del piso del tradicional edificio.
Además, la institución proyecta utilizar futuros recursos para avanzar con distintas mejoras, entre ellas la climatización del espacio, la renovación de la instalación eléctrica, el recambio del cableado y tomacorrientes y el acondicionamiento del escenario.
De esta manera, los aportes permiten a las instituciones avanzar con obras que, por sus características y costos, resultan difíciles de concretar únicamente con los recursos provenientes de sus actividades habituales.
Las instituciones beneficiadas
En esta oportunidad, las entidades que recibieron los aportes fueron Familia Abruzzesa de Villa Gobernador Gálvez, Centro de Jubilados y Pensionados VGG, Nuevo Pueblo, Rotary Club, Vecinal Intendente Andreu, Vecinal Constancio Vigil, Vecinal Monte Hermoso, Centro Cultural Manos a la Obra, Ballet Pampa y Cielo, Amigos del Museo Malatesta, Agrupación Mutual Manuel Belgrano, Asociación Civil Juan María, Ballet Folklórico de Cuyo al Litoral, La Fábrica, Centro Recreativo Chamamecero, Taller Protegido de VGG, Vecinal Libertad, Vecinal Santa Inés y Centro de Jubilados San Francisco de Asís.
El Fondo de Salud, Seguridad y Educación también contempla recursos destinados a distintas acciones vinculadas con infraestructura y servicios comunitarios, entre ellas mejoras en centros de salud, incorporación de equipamiento de seguridad, señalización vial y obras y dispositivos destinados al ámbito educativo.
Regularización de instituciones
Durante la jornada también se entregaron libros de subsistencia y documentación de Personería Jurídica a la Asociación Civil Manos a la Obra, que logró completar su proceso de regularización ante el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos luego de varios años.
La normalización permite a las instituciones contar con documentación actualizada y acceder a distintos programas, subsidios, donaciones y beneficios previstos para entidades formalmente constituidas.
El acompañamiento incluye asesoramiento jurídico, contable y administrativo para facilitar los trámites necesarios y fortalecer el funcionamiento institucional.