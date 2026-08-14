Hay tiempo hasta septiembre

Las Tunas: cinco viviendas están en la etapa final y ya comenzó la inscripción para el sorteo

Las unidades habitacionales presentan un 90% de avance y se encuentran en la etapa final de construcción. Las familias interesadas en participar del sorteo podrán inscribirse o actualizar sus datos hasta el lunes 21 de septiembre a las 23.59.