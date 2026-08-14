Ya está abierta la inscripción para participar del sorteo de cinco viviendas que se encuentran en la etapa final de construcción en Las Tunas, departamento Las Colonias. Las familias interesadas tendrán tiempo hasta el lunes 21 de septiembre a las 23.59 para registrarse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda.
Las Tunas: cinco viviendas están en la etapa final y ya comenzó la inscripción para el sorteo
Las unidades habitacionales presentan un 90% de avance y se encuentran en la etapa final de construcción. Las familias interesadas en participar del sorteo podrán inscribirse o actualizar sus datos hasta el lunes 21 de septiembre a las 23.59.
El conjunto habitacional presenta actualmente un 90% de avance. En esta etapa se ejecutan trabajos de colocación de cielorrasos y revestimientos en cocinas y baños, mientras que en las próximas semanas está previsto avanzar con la pintura y la instalación de griferías.
El trámite de inscripción o actualización de datos es requisito para participar del proceso de selección de las familias que podrán acceder a las unidades.
Viviendas de dos dormitorios
El proyecto comprende cinco viviendas del prototipo compacto, ubicadas en la intersección de las calles 1º de Mayo y Cullen.
Cada unidad cuenta con una superficie distribuida en dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño completo, porche de ingreso y lavadero. Además, el emprendimiento contempla las conexiones e instalaciones domiciliarias necesarias para garantizar el acceso a los servicios esenciales.
La construcción se encuentra próxima a su finalización, con los principales componentes de las unidades ya ejecutados y las tareas concentradas actualmente en terminaciones.
La inversión destinada al conjunto habitacional supera los $300 millones.
Cómo participar del sorteo
Las familias interesadas en participar deben ingresar al Registro Digital de Acceso a la Vivienda para completar la inscripción o verificar y actualizar la información socioeconómica y los datos correspondientes al grupo familiar.
El plazo permanecerá abierto hasta el lunes 21 de septiembre a las 23.59. La actualización de la información resulta especialmente importante para quienes ya se encuentran registrados y desean participar del sorteo.
El trámite puede realizarse de manera online a través del portal oficial de la Provincia, en el apartado correspondiente al Registro Digital de Acceso a la Vivienda.
Con las obras en su tramo final, las cinco unidades habitacionales se encuentran próximas a ser concluidas y posteriormente serán asignadas mediante el mecanismo de sorteo establecido para las familias que cumplan con los requisitos de inscripción.