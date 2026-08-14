La construcción de 14 nuevas viviendas en el barrio La Orilla de Esperanza registra un avance del 60%, según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. El proyecto contempla, además de las unidades habitacionales, la ejecución de obras de infraestructura y urbanización para mejorar las condiciones del sector.
Esperanza: avanza la construcción de 14 viviendas en barrio La Orilla y se acerca el cierre de inscripción
Las unidades habitacionales, de dos dormitorios y 62 metros cuadrados, presentan un avance del 60%. El plazo para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda vence el martes 18 de agosto a las 23:59.
En este marco, las familias interesadas en participar del sorteo de preselección tienen tiempo hasta el próximo martes 18 de agosto a las 23:59 para inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda.
El trámite se realiza de manera online a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda disponible en el sitio oficial de la Provincia. Allí, quienes ya se encuentran registrados pueden actualizar la información correspondiente a sus ingresos y al grupo familiar, mientras que quienes aún no lo hicieron pueden completar la inscripción.
El objetivo es que la información de los postulantes se encuentre actualizada al momento de realizar el proceso de selección.
Viviendas de dos dormitorios y 62 metros cuadrados
El complejo habitacional está conformado por 14 viviendas, de las cuales 13 corresponden al prototipo tradicional y una está adaptada para personas con discapacidad.
Cada unidad cuenta con una superficie de 62 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño, cochera y lavadero.
Actualmente, los trabajos incluyen tareas vinculadas con la colocación de cielorrasos y aberturas, además de revoques interiores y exteriores. El proyecto se desarrolla en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Las Tunas, Simón de Iriondo y San Jerónimo.
La obra contempla una inversión superior a los $1.200 millones.
El proyecto también incluye obras de infraestructura urbana
Además de las viviendas, el proyecto contempla una intervención integral sobre el entorno. Entre las tareas previstas se encuentra la apertura del pasaje Juana Azurduy, junto con la ejecución de infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector.
Los trabajos incluyen la instalación de la red eléctrica de baja tensión y alumbrado público, la extensión de la red de agua potable, estabilizado granular, cordón cuneta, badenes y desagües pluviales.
También se prevén veredas peatonales con rampas de accesibilidad y arbolado, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones urbanas del barrio.
Cómo inscribirse
Las familias interesadas deben ingresar al Registro Digital de Acceso a la Vivienda y completar el trámite antes del martes 18 de agosto a las 23:59. Quienes ya estén inscriptos deben verificar que sus datos personales, ingresos y composición del grupo familiar se encuentren actualizados.
La instancia de inscripción constituye el paso previo al sorteo de preselección de las familias que podrán acceder a las nuevas unidades habitacionales.