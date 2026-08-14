Departamento Las Colonias

Esperanza: avanza la construcción de 14 viviendas en barrio La Orilla y se acerca el cierre de inscripción

Las unidades habitacionales, de dos dormitorios y 62 metros cuadrados, presentan un avance del 60%. El plazo para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda vence el martes 18 de agosto a las 23:59.