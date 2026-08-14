La mañana de este viernes 14 de agosto comenzó fresca, húmeda y con lloviznas en la ciudad de Santa Fe. A primera hora se registraban 9,4°C, con una sensación térmica de 8,4°C y una humedad del 99%. Para quienes tienen que salir temprano, además del abrigo, será importante prestar atención a la visibilidad y al estado de las calles y rutas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 14 de agosto
En menos de cinco minutos, este resumen reúne los principales datos de clima, rutas, circulación, servicios y trámites que pueden modificar tu día. La información se basa en datos del Servicio Meteorológico Nacional, organismos oficiales y publicaciones verificadas de El Litoral.
A continuación, todo lo necesario para organizar la jornada antes de salir de casa.
Clima: fresco, húmedo y con lloviznas durante la mañana
El dato más importante para quienes salen temprano es que Santa Fe comenzó el viernes con cielo cubierto y lloviznas. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional utilizado por El Litoral, a las 6 se registraban 9,4°C, una sensación térmica de 8,4°C, humedad del 99%, viento del sudeste a 8 km/h y una visibilidad de 6 kilómetros.
El pronóstico oficial prevé una mínima de 9°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
Por la tarde, el panorama será más estable: continuará nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10% y una temperatura cercana a los 14°C. Durante la noche también se espera cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
El viento continuará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Para el fin de semana se espera un leve ascenso de las temperaturas. El sábado tendrá una mínima de 12°C y máxima de 17°C; el domingo, 14°C y 17°C; y el lunes, 11°C y 16°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La temperatura será baja durante la mañana y la elevada humedad puede aumentar la sensación de frío. Además, si vas a permanecer varias horas afuera, conviene llevar una prenda impermeable o paraguas por las lloviznas matinales.
Tránsito: atención en rutas y accesos por las precipitaciones
La primera información relevante para quienes viajan fuera de la ciudad es un corte total sobre la RN 19 vieja, a la altura del kilómetro 122, en Josefina, por un siniestro entre un camión y una camioneta. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que se realizan desvíos por la autovía y pidió respetar las indicaciones en el lugar.
También se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores de la Autopista Santa Fe-Rosario, por lo que se recomienda circular con precaución.
En el área metropolitana, antes de emprender el viaje conviene revisar especialmente los accesos, la Circunvalación y las conexiones con Santo Tomé, Sauce Viejo y la Ruta Nacional 168.
Para quienes se movilizan hacia Paraná, también es recomendable verificar el estado de la conexión por el Túnel Subfluvial antes de salir, especialmente si la lluvia aumenta durante la mañana.
Si viajás hacia Santo Tomé, la recomendación es salir con tiempo y conducir con especial precaución sobre calzada húmeda.
Si vas hacia Paraná, revisá el estado de la conexión Santa Fe-Paraná antes de iniciar el recorrido.
Si entrás al centro de Santa Fe, reducí la velocidad en calles húmedas y contemplá posibles demoras propias de la mañana.
La información de tránsito es dinámica y puede cambiar durante el día. Por eso, antes de realizar un viaje interurbano conviene volver a consultar las actualizaciones de la APSV y Vialidad Nacional.
Cortes de luz: hay interrupciones programadas en Santa Fe y Santo Tomé
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este viernes por tareas de mantenimiento y mejoras.
En Santa Fe, están previstos los siguientes trabajos:
8 a 10: Hernandarias, Vieytes, Arenales y Larguía.
8 a 10: Reconquista, avenida Circunvalación, Raúl Tacca y Mujica.
9 a 13: J. de la Rosa, Ayacucho, avenida Blas Parera y Pasaje Vías.
9 a 13: avenida J. J. Paso, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O'Higgins.
10 a 12: Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy.
12 a 16: Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Estrada y Boneo.
En Santo Tomé:
8 a 10: Zazpe, Corrientes, Estrada y Quiroga.
10 a 14: 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto.
Si vivís en alguna de estas zonas, conviene cargar celulares y dispositivos antes del horario previsto y evitar programar actividades que dependan de la electricidad durante la interrupción.
La EPE aclara que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
ANSES: quiénes cobran este viernes
De acuerdo con el cronograma informado para agosto, este viernes 14 de agosto corresponde el pago según terminación de DNI para distintas prestaciones.
Según la información suministrada para esta jornada:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 4.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 4.
Asignación Universal por Embarazo: DNI terminado en 4.
Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9.
Becas Progresar: DNI terminados en 2 y 3.
Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: continúan vigentes para todas las terminaciones de DNI dentro del período correspondiente.
ANSES permite consultar la fecha exacta y el lugar de cobro desde Mi ANSES.
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Este viernes no es feriado nacional, por lo que la jornada mantiene el funcionamiento habitual correspondiente a un día hábil, salvo modificaciones particulares de cada organismo, institución o servicio.
Además, el Gobierno de Santa Fe informó que este 14 de agosto se desarrolla una instancia presencial del pre-evento oficial rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, vinculada a los deportes electrónicos.
No se incorporan en este resumen información sobre bancos, SUBE, escuelas, impuestos, vacunación o nuevos cortes de servicios cuando no fue posible verificar una novedad específica para este viernes en una fuente oficial o en una nota actual de El Litoral.
✅ Antes de salir: el checklist de este viernes
Antes de cerrar la puerta de casa, conviene revisar:
Clima: está fresco, húmedo y con lloviznas.
Tránsito: hay un corte total en la RN 19 vieja, en Josefina, y precipitaciones en sectores de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Cortes de luz: hay interrupciones programadas en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Agua: no se incorporan cortes de ASSA sin confirmación oficial.
ANSES: revisar la terminación del DNI y la prestación.
PAMI: verificar turnos o trámites antes de trasladarse.
Qué llevar: abrigo y, por las lloviznas, paraguas o una prenda impermeable.
Qué evitar: circular rápido sobre calzada húmeda o iniciar un viaje por ruta sin revisar las condiciones.
Recomendación del día: si tenés que manejar, salí unos minutos antes y reducí la velocidad, especialmente durante la mañana.