Pronóstico

Viernes con lloviznas y cielo nublado en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 9,4°C, una sensación térmica de 8,4°C y 99% de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lloviznas durante la mañana y cielo nublado durante el resto del día. La máxima llegará a 14°C.