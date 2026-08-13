El Club Colón y la panadería Franco Colella realizaron una alianza solidaria en Santa Fe que establece la donación de 100 pirulines por cada gol que convierta el equipo sabalero durante la temporada. Este jueves, el gol del partido del domingo se transformó en 100 pirulines que fueron entregados a la Asociación Sol Brillante, ubicada en Alto Verde.
El gol de Colón se transformó en 100 pirulines para una asociación de Alto Verde
La iniciativa solidaria de Franco Colella llegó este jueves al barrio santafesino y estará destinada a los chicos durante la Semana de las Infancias.
En ese marco, Gisela Juárez, integrante de Sol Brillante, explicó que se trata de un comedor comunitario y copa de leche que funciona desde 2018 y que se sostiene con el trabajo de sus integrantes, voluntarios y las donaciones que reciben.
En Alto Verde
“Sol Brillante es un comedor comunitario, copa leche, que venimos haciendo hace varios años con esfuerzo de nosotros, la gente, de los voluntarios que nos ayudan”, explicó Juárez.
La referente señaló que el contexto actual dificulta el funcionamiento del espacio: “Venimos tratando de sostenerlo en esta época difícil. Cada vez se pone peor, pero tratamos de salir adelante y cuando tenemos donaciones funcionamos”.
El comedor funciona los fines de semana y no cuenta con una cantidad fija de asistentes. Según Juárez, habitualmente preparan alimentos para unas 150 personas, que representan aproximadamente entre 20 y 25 familias, dependiendo del día.
El espacio está ubicado en Alto Verde, manzana 3, sobre calle Alternativa.
Una olla popular para el barrio
Juárez también contó que están trabajando en una campaña para realizar una olla popular destinada al barrio en general, luego de conversar con vecinos sobre el cierre de otros comedores.
“Estuvimos hablando con algunos vecinos que han cerrado varios comedores. Entonces, por eso ahora queremos hacer una olla popular como para no solamente lo que tenemos anotado, sino para el barrio en general”, explicó.
La referente recordó que la última vez que realizaron una olla popular, hace dos años, tuvieron que preparar dos ollas de 100 litros. “Ahora vamos a tener que hacer la misma cantidad, si no es más”, sostuvo.
Los 100 pirulines recibidos este jueves serán destinados a los niños que concurren al espacio, en el marco de la Semana de la Infancia. “Tenemos pensado entregársela a los niños, para que puedan merendar y tener algo aparte de la sorpresita que le tenemos”, contó Juárez.
La donación de Franco Colella
Desde la empresa, Sofía Pignata explicó que los 100 pirulines fueron destinados a un comedor de Alto Verde y destacó que la entrega coincide con la Semana de las Infancias y el Día del Niño.
“Fueron 100 que se fueron para un comedor de Alto Verde. Así que felices, contentos como siempre, poder ayudar. Y que coincide este año en esta oportunidad con el Día del Niño”, señaló.
Pignata también se refirió a una propuesta especial que la panadería presentó durante esta semana para los más chicos.
“Esta semana tenemos una propuesta para los más chicos con nuestro clásico pirulín, pero decorado con las golosinas que más le gustan a los chicos”, explicó.
Según detalló, se trata de pirulines bañados en chocolate blanco y acompañados por una galletita y golosinas. “Y también hay grandes que se tientan, que está totalmente permitido también”, agregó Pignata.
La propuesta estará disponible hasta el domingo, mientras que la empresa evaluará posteriormente cómo continúa el producto.