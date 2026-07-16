El Club Colón concretó una nueva acción solidaria junto a la Panadería Franco Colella al entregar 400 pirulines a la Fundación Qom y al merendero Los Pekes de la Ranita, como parte de la campaña que convierte cada gol del equipo en una donación para entidades benéficas.
Los cuatro goles de Colón se transformaron en una donación de 400 pirulines
La acción benefició a la Fundación Qom y al merendero Los Pekes de la Ranita, que recibieron 200 unidades cada uno como parte de una iniciativa conjunta entre la institución sabalera y la Panadería Franco Colella.
La iniciativa surge del acuerdo entre la institución sabalera y la empresa, que establece la entrega de 100 pirulines por cada gol convertido por Colón durante la actual temporada de la Primera Nacional. Tras los últimos cuatro tantos marcados por el equipo, se reunieron 400 unidades que fueron distribuidas en partes iguales entre ambas organizaciones.
Goles en ayuda
Durante la entrega, Guillermo Ceccone, representante de Colón, destacó el acompañamiento de las empresas y la importancia de difundir este tipo de iniciativas solidarias.
Por parte de Panadería Franco Colella, Sofía Pignata explicó cómo se distribuyó la donación. "Una de las instituciones es la Fundación Qom, fueron 200 pirulines para ellos y para el merendero Los Pekes de la Ranita otros 200 más", detalló.
Además, resaltó el valor de este tipo de acciones. "La verdad que es muy lindo, nos gusta. Siempre son súper agradecidos y nosotros también estamos agradecidos de poder ayudar. Eso es lo bueno", afirmó.
La ayuda llega a cada vez más familias
Desde Los Pekes de la Ranita, su representante Celeste explicó que la organización atraviesa un fuerte crecimiento en la demanda de asistencia alimentaria. "Antes teníamos más o menos 100 personas, hoy en día estamos alrededor de los 200 beneficiarios y más porque se nos viene sumando gente", señaló.
La referente contó que actualmente deben preparar una cantidad mucho mayor de comida para responder a las necesidades del barrio. "Tengo que cocinar una olla de 80 litros, tuve que sumar otra olla más de 40 y así todo nos quedaron unas familias sin comida. Tenemos que buscar una solución en el momento para que no se vayan con las manos vacías", relató.
En ese contexto, destacó la importancia de la donación recibida. "Estamos llevando 200 pirulines, que justamente van a ser entregados en la merienda. Estábamos pensando con qué íbamos a hacer el acompañamiento porque no teníamos. Cuando me llega este mensaje fue buenísimo porque sé que cada uno hoy va a tener algo para acompañar su merienda", sostuvo.
Llamado a colaborar
Celeste también advirtió que la realidad social cambió en los últimos años y que ya no solo asisten a niños. "Antes los beneficiarios eran hasta los 12 años, hoy en día ya tenemos familias completas. Hay muchos adultos mayores, personas con diabetes, personas con discapacidades y personas que no tienen trabajo. Tratamos de ayudar a todos", explicó.
Además, indicó que la organización funciona con un reducido grupo de colaboradores y depende de las donaciones que recibe. "Lo que conseguimos es lo que vamos cocinando. A veces no tenemos días fijos porque depende de los alimentos que recibimos", comentó.
Finalmente, invitó a quienes deseen colaborar a acercar alimentos o comunicarse con la asociación. "Estamos abiertos a recibir donaciones de cualquier tipo, ya sea alimentos no perecederos, alimentos frescos, todo es bienvenido. También estamos organizando el festejo por el Día del Niño y cualquier empresa o institución que quiera sumarse puede encontrarnos en nuestras redes sociales Los Pekes de la Ranita", concluyó.
Quienes deseen colaborar con Los Pekes de la Ranita pueden hacerlo con alimentos no perecederos, productos frescos, leche u otros insumos para las meriendas y cenas que brinda la asociación. También reciben aportes para organizar el festejo del Día del Niño. Para contactarse, pueden buscar Los Pekes de la Ranita en Facebook o comunicarse a los teléfonos 342 4382064 y 342 5053812.