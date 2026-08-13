Las obras de renovación integral del atletismo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) “Pedro Candioti”, ubicado en Bulevar Tacca 700 de la ciudad de Santa Fe, ingresaron en su etapa final con el inicio de la colocación de la nueva superficie sintética de la pista. El espacio será escenario de las competencias de atletismo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Así luce la nueva pista de atletismo que instalan en el CARD de Santa Fe
La obra ingresó en su etapa final y contempla una superficie de 6.000 metros cuadrados, 400 metros de extensión y certificación internacional de clase 1, con tecnología similar a la utilizada en París 2024.
Este miercoles, funcionarios del Gobierno provincial recorrieron este miércoles las instalaciones y supervisaron los trabajos que se desarrollan en uno de los principales escenarios deportivos de la capital santafesina.
Según explicó el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, la intervención general alcanzó un avance cercano al 90% y la colocación del sintético constituye la última etapa de la obra. “Empezamos lo que es el pegado de pista, que es la última tarea. La obra de renovación integral del atletismo en Santa Fe tiene un avance prácticamente del 90%”, señaló.
Una pista de nivel internacional
La nueva superficie será homologada por World Athletics y tendrá certificación de clase 1. Se trata de una pista de la marca italiana Mondo, utilizada en competencias internacionales y con tecnología similar a la instalada para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Condal destacó las características del material y su importancia para los atletas. “Es la marca con la que se compite internacionalmente y la de preferencia de los atletas, porque es una pista rápida”, explicó.
La pista tendrá 400 metros, diez carriles en las rectas y ocho en las curvas, además de sectores específicos para saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos. En total, la superficie sintética cubrirá aproximadamente 6.000 metros cuadrados.
Un proceso técnico y especializado
La instalación del nuevo material demandará alrededor de 25 días. De acuerdo con lo informado por el funcionario, el objetivo es que durante la primera semana de septiembre finalicen los trabajos y comience el proceso de homologación. “Es la verificación de laboratorio que se hace sobre la pista y sus dimensiones, y permite establecer el estándar de clase 1 que va a tener”, detalló Condal.
La certificación permitirá que el escenario santafesino pueda albergar competencias internacionales de alto nivel. “Nos va a posibilitar el desarrollo de competencias internacionales, inclusive Mundial de Atletismo y hasta Juegos Olímpicos”, afirmó.
La colocación del sintético requiere un procedimiento específico y especializado. El funcionario explicó que el equipo encargado de la tarea está integrado por trabajadores extranjeros que participaron recientemente de la instalación de una pista en los Juegos del Caribe, en República Dominicana.
El proceso comienzó con la aplicación de una masa de nivelación para corregir cualquier imperfección de la subbase de asfalto. Una vez seca, se colocará el pegamento y comienza el trabajo de instalación de los rollos de material sintético.
“Es una pista que viene por rollos y es todo un trabajo muy artesanal”, describió Condal. Para fijar el material durante el proceso de pegado se utilizan elementos de peso que permanecen sobre la superficie durante aproximadamente 24 horas. Luego de completar la instalación, se realiza la demarcación de todo el circuito con pintura.
Infraestructura que quedará para la ciudad
Los materiales utilizados para la renovación de la pista llegaron desde Italia en nueve contenedores por vía fluvial. Permanecieron en Santa Fe durante más de un mes hasta el inicio de los trabajos de instalación.
Mientras avanza la colocación del sintético, también continúan las tareas de terminación en otros sectores del CARD. Condal señaló que se trabaja en pintura, masillado, colocación de griferías y sanitarios destinados al público debajo de la tribuna.
La tribuna, en tanto, se encuentra prácticamente terminada. “La tribuna ya luce prácticamente terminada, se están colocando las barandas, pero ya tiene las butacas plásticas también instaladas”, indicó el funcionario.
El escenario
Una vez finalizadas las obras y completado el proceso de homologación, la pista recibirá entre el 22 y el 25 de septiembre las competencias de atletismo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La intervención no quedará limitada al desarrollo del evento internacional. Una vez concluidos los Juegos, la infraestructura permanecerá en la ciudad y podrá ser utilizada por atletas, clubes, asociaciones y federaciones deportivas, consolidando al CARD “Pedro Candioti” como un espacio de referencia para la práctica y competencia del atletismo en Santa Fe.