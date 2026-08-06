El uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad de Santa Fe atraviesa un crecimiento sostenido. Lo que comenzó como un esquema alternativo pasó a ser fundamental para el desplazamiento diario de miles de vecinos que eligen este sistema para ir a trabajar, estudiar y conectarse con los distintos puntos de la capital provincial.
Santa Fe: la bici pública ya supera los 670 mil viajes y suma nuevas estaciones
El servicio municipal alcanzó 65 mil usuarios y avanza con obras para ampliar la conectividad, sumar infraestructura y acompañar el crecimiento de la movilidad sustentable.
En este marco, el Subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, Raúl Hurani, trazó un balance altamente positivo sobre la evolución de la red pública e impulsó los proyectos de infraestructura que acompañarán el crecimiento urbano en los próximos meses.
Cambios en la movilidad cotidiana
Los indicadores oficiales ratifican el cambio de hábitos en la movilidad santafesina. Actualmente, la red cuenta con 47 estaciones distribuidas estratégicamente y una flota operativa superior a las 200 unidades que se mantienen en constante circulación mediante un sistema logístico de balanceo y mantenimiento diario.
Al evaluar las cifras alcanzadas, Hurani destacó que el sistema "ya acumula 65.000 usuarios que ya realizaron 670.000 viajes en la ciudad, que se suman a diario unos 600 viajes más que salen desde los 47 bicipuntos que tenemos en toda la ciudad".
A diferencia de otros centros urbanos donde el uso de rodados públicos guarda un fin predominantemente turístico o de esparcimiento, en la capital provincial se destaca su carácter utilitario. Según precisó el funcionario, "el viaje promedio es de 2 km y medio, con una duración de 20 minutos".
Asimismo, respecto de la sostenibilidad económica para los usuarios y la función que cumple en el tránsito diario, sostuvo: "Es gratuito, tiene una buena experiencia de usuario, resuelve viajes sobre todos los días de semana, que eso es importante. No es precisamente recreativo, sino que la gente lo usa para ir a estudiar y a trabajar".
Entre los puntos con mayor afluencia, agregó que "la más demandada es la estación Belgrano, pero realmente hay mucho uso a lo largo de todo el sistema de la ciudad".
Expansión progresiva
En paralelo a la consolidación del servicio, el municipio avanza en la ampliación de la red hacia sectores clave de la ciudad. El principal foco de intervención actual se encuentra en el bulevar Raúl Tacca, vía que atraviesa una renovación urbana integral sobre 1.000 metros de traza para jerarquizar el acceso al Centro Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y al nuevo microestadio.
Esta obra estratégica cobra especial relevancia al configurarse como escenario central para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En ese sentido, Hurani confirmó: "La idea es que el sistema siga creciendo, para lo cual ya tenemos definido cuál es el próximo bicipunto, que va a servir la zona del polo deportivo que se está generando en bulevar Tacca".
El Subsecretario remarcó que esta apertura debe realizarse con planificación operativa técnica para garantizar la calidad del servicio: "La idea es poder llegar con este nuevo bicipunto operativo para los Juegos Suramericanos, visto que las obras de reconversión de todo el bulevar están próximas a concluir".
Además, advirtió que "este crecimiento medido tiene que ser acompañado de una mayor inyección de bicicletas al sistema, por eso se va dando progresivamente en función de cómo vamos aumentando la cantidad de bicis".
Infraestructura en red para conectar barrios
El incremento de estaciones de bicicletas públicas se complementa con un plan maestro de infraestructura vial destinado a unir las trazas existentes y ofrecer corredores seguros para los ciclistas. La meta municipal apunta a que cada intervención en avenidas incorpore carriles exclusivos y espacios de estacionamiento.
"Tenemos un proyecto completo de tratar de ir cerrando toda la red de ciclovía. Cada proyecto que el municipio hace, sobre todo intervenciones en avenidas, incluye la parte de movilidad activa", explicó el titular de Seguridad Vial y Tránsito.
En relación con el sector sur de la ciudad, el funcionario detalló: "Ahora estamos concentrados en la zona de Tacca, que además va a ser toda una conexión en la zona sur. Tenemos la ciclovía de J. J. Paso, tenemos la ciclovía que viene de Santo Tomé por el nuevo puente y hay una idea de vincular todo ese sector al sistema del resto de ciclovías de la ciudad".
Para ello, anticipó que "ya tenemos un proyecto que va a conectar Tacca al resto del sistema de ciclovías a través de una bicisenda dedicada exclusiva".
Finalmente, al analizar la coyuntura del tránsito general en la ciudad —marcada por un auge del parque motovehicular— Hurani concluyó que el rodado sustentable es una solución eficiente para descongestionar el tejido urbano: "La bici es una buena alternativa para hacer el reemplazo de viajes en auto o los movimientos en la zona del centro de la ciudad".