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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 13 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Hernandarias, Vieytes, Arenales y Larguía

08:00 - 10:00 Reconquista, Av. Circunvalación, Raúl Tacca y Mujica

09:00 - 13:00 J. dela Rosa, Ayacucho, Av. Blas Parera y Pasaje Vías

09:00 - 13:00 Av. JJ Paso, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins

10:00 - 12:00 Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy

12:00 - 16:00 Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Estrada y Boneo

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Zazpe, Corrientes, Estrada y Quiroga

10:00 - 14:00 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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