Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 13 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Hernandarias, Vieytes, Arenales y Larguía
08:00 - 10:00 Reconquista, Av. Circunvalación, Raúl Tacca y Mujica
09:00 - 13:00 J. dela Rosa, Ayacucho, Av. Blas Parera y Pasaje Vías
09:00 - 13:00 Av. JJ Paso, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins
10:00 - 12:00 Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy
12:00 - 16:00 Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Estrada y Boneo
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Zazpe, Corrientes, Estrada y Quiroga
10:00 - 14:00 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.