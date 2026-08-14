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En Vivo Viernes 14 de agosto de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:47 / Vie. 14.08.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Balizamiento y corte total de tránsito en: RN 19 vieja KM 122 Josefina por siniestro entre camión y camioneta. Se realizan desvíos por autovía. Respetar indicaciones.

06:47 / Vie. 14.08.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor - Circular con precaución

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