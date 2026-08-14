El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio otro paso en materia de agilización de trámites administrativos a través de las nuevas tecnologías. Ahora, le tocó a una figura legal que está cobrando mucha fuerza en los últimos años, incluso poniendo en crisis el mandato nupcial, que tuvo predominio durante décadas: las uniones convivenciales.
Durante 2025, en Santa Fe hubo 11 mil uniones convivenciales: ya se pueden tramitar on line
La formalización de este vínculo es a través de una gestión digital y de una audiencia virtual con un oficial público del Registro Civil, que dura pocos minutos. En tanto, la cantidad de matrimonios en la provincia es estable.
La unión convivencial en la Argentina está regulada por el Código Civil y Comercial, y es un pacto de convivencia basado en relaciones afectivas entre dos personas que comparten un proyecto de vida, pero sin casarse. Los requerimientos son la convivencia pública, estable, notoria y con una duración mínima de dos años.
En una unión convivencial se establecen derechos y deberes para cada integrante de la pareja, tales como asistirse durante la convivencia, colaborar con los gastos de la casa, e incluso cooperar con la crianza y la educación del hijo/s de la pareja, etcétera.
Es un vínculo distinto al matrimonio, en el cual hay un procedimiento legal, que se contrae ante un oficial público y genera herencia mutua y los bienes son gananciales o separados, según el régimen que elijan los cónyuges.
La unión convivencial, en cambio, no otorga derechos hereditarios ni crea ganancialidad. Exige fidelidad, perdurabilidad y cohabitación (convivencia de al menos años, al igual que exclusividad).
La novedad
Como primera novedad, en la provincia de Santa Fe las uniones convivenciales pueden hacerse ahora de forma on line. Y como segunda, que en la bota santafesina “hubo unas 11 mil uniones convivenciales durante 2025, contra unos 9 mil matrimonios”, le dijo a CyD Litoral el director del Registro Civil, Sergio Duarte.
Este número es mayor que el reportado en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires: los registros oficiales indican que las uniones civiles convivenciales pasaron de 4.523 uniones en 2024 a más de 6.200 en 2025. Allí también se pasó a la digitalización de este trámite.
Digitalización y practicidad
“Se trata de un trámite importante porque la unión convivencial es una forma de familia que eligen muchos santafesinos, incluso más que el matrimonio”, agregó el funcionario.
Más allá de la digitalización y el camino hacia la despapelización, con este trámite on line se reducen significativamente los tiempos administrativos: “El gobernador (Maximiliano Pullaro) siempre nos pide facilitarle la vida al ciudadano, y hoy mucha gente necesita hacer la unión convivencial”, agregó Duarte.
¿Por qué esta “necesidad”? El director del Registro Civil dio un ejemplo: “La demanda más común para la unión convivencial es que uno de los integrantes de la pareja pueda acceder a la obra social. Antes había que pedir el día en el trabajo, o al vivir en otra localidad donde no hay oficina del registro, viajar hasta Santa Fe: ahora se hace on line”, adujo.
Cómo es el trámite
Al ingresar a www.santafe.gov.ar, en el buscador debe escribirse “unión convivencial”. Se despliega una primera pestaña donde deben cargarse los datos requeridos (nombres de los integrantes de la pareja, los estados civiles, los DNI, entre otros).
Es necesario contar con una cuenta de ID Ciudadana, que permite validar la identidad de quien realiza la gestión.
Al completar los formularios, tiene que enviarse toda la información. El Registro Civil analiza la documentación y, si todo está correcto, se avanza hacia la audiencia virtual. Del otro lado hay un oficial público del registro que lleva adelante la audiencia -entrevista-.
“Por la misma ventanilla y si los datos están correctos, el oficial coordina fecha y hora de la audiencia virtual con los aspirantes a la unión”, explicó Duarte. Esa audiencia es una videollamada a través de una plataforma de la provincia.
“En esa instancia, las personas se conectan y dialogan con un oficial público del registro; en pocos tiempo, no más de 8 ó 9 minutos, se realiza la audiencia. Si se manifiesta la voluntad de ambas personas se las declara en unión convivencial, se cierra el trámite y se envía la partida de manera digital”, completó el director.
Consultado sobre la firma digital, Duarte precisó que en estos casos se utiliza el firmador de la provincia: “Todos los ciudadanos santafesinos podemos acceder a la ID Ciudadana, y una de las prestaciones ofrecidas es la del firmador digital”.
La documentación
Con relación a la documentación requerida, las parejas interesadas en comprometerse a la unión convivencial deben tener a mano -al momento de realizar el trámite digital- una declaración jurada. Es que por la normativa vigente, debe acreditarse que esas dos personas estuvieron conviviendo previamente como mínimo dos años.
“Las partidas de nacimiento y los DNI ya están en el sistema provincial. No es mucha la documentación que se requiere”, agregó luego, al tiempo que aclaró que el trámite on line es optativo. “También (una unión convivencial) puede hacerse de modo presencial y, en ambos casos, la legalidad administrativa es la misma”.
Qué pasa con los matrimonios
Si bien se ha dado en el último tiempo un incremento de este tipo de vínculo (unión convivencial), esto no va en detrimento de la cantidad de matrimonios: “Los casamientos no están cayendo. Se mantienen estables: tenemos entre 8.500 y 9 mil parejas casadas cada año, en promedio”, añadió el director.
“De hecho, el año pasado hubo 200 casamientos más que en 2024”, apuntó. Luego dio su opinión sobre el crecimiento de las uniones convivenciales: “Desde la irrupción de este tipo de vínculo, ha sido la opción más elegida. Esto se da quizás porque no tiene el mismo rigor jurídico que un matrimonio”.
Para deshacer un matrimonio las partes tienen que iniciar una acción judicial, “un proceso que conlleva muchos costos y tiempo -explicó Sergio Duarte-. Para terminar con una unión civil convivencial, alcanza con un simple trámite: se solicita la baja, ahora también de forma digital”, cerró.