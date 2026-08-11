Explica un experto

Un fallo clave reabre la esperanza para los argentinos que quieren obtener la ciudadanía italiana

En medio de la incertidumbre provocada por las restricciones impuestas por la Ley Tajani, la justicia reafirma que el derecho adquirido al nacer es imprescriptible, reabriendo una luz de esperanza para miles de argentinos que buscan reconstruir su árbol genealógico. El abogado italiano Emiliano Rosalía analizó y explicó cuál es la situación hoy para aquellos que quieran o estén realizando el trámite.