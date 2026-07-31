Cuando el Gobierno italiano aprobó en marzo de 2025 el denominado Decreto Tajani, miles de descendientes de italianos en todo el mundo sintieron que el camino hacia el reconocimiento de la ciudadanía se había cerrado de manera definitiva.
Otro fallo abre una nueva ventana para acceder a la ciudadanía italiana
Una familia argentina obtuvo la ciudadanía italiana en Génova pese al Decreto Tajani. El tribunal valoró que había intentado reiteradamente conseguir un turno consular cuando todavía regía la legislación anterior. Por qué el fallo puede habilitar una posibilidad para otros descendientes.
La nueva normativa restringió significativamente el acceso al derecho por sangre (iure sanguinis) y dio inicio a una intensa discusión judicial que todavía continúa.
En ese contexto, una familia argentina consiguió una sentencia favorable de la Justicia italiana en un tribunal que, hasta hace poco, era considerado uno de los más estrictos en la aplicación de las nuevas restricciones.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Génova y representa uno de los primeros antecedentes positivos obtenidos después de la entrada en vigencia del decreto para una familia representada por Ciudadanía Italiana por Derecho, un estudio especializado con sede en Rosario.
Un detalle decisivo
La particularidad del caso radica en que la familia había intentado iniciar el trámite cuando todavía regía la legislación anterior, pero nunca logró acceder a un turno consular.
Durante meses realizó numerosos intentos para presentar la documentación y conservó capturas de pantalla y otras constancias que acreditaban esas gestiones frustradas.
Ese elemento fue especialmente valorado por el juez, quien entendió que la familia había intentado ejercer su derecho mientras aún estaba vigente el régimen anterior y que la imposibilidad de obtener un turno no podía perjudicarla.
"El fallo no desconoce la existencia del Decreto Tajani ni declara inválida la nueva normativa. Lo que hace es analizar las circunstancias concretas de esta familia y reconocer que existió una voluntad clara y demostrable de iniciar el trámite cuando todavía regían las reglas anteriores", explican desde Ciudadanía Italiana por Derecho, el estudio que patrocinó la acción judicial.
Una señal que se suma
Los abogados aclaran que el caso no implica que todas las personas que reclamen la ciudadanía obtendrán automáticamente un resultado favorable. Sin embargo, consideran que la sentencia forma parte de una serie de decisiones judiciales recientes que muestran un escenario diferente al que existía apenas algunos meses atrás.
Entre ellas mencionan la decisión de la Corte Constitucional italiana de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre distintos aspectos vinculados con la reforma impulsada por el Gobierno italiano, un paso que mantiene abierta la discusión jurídica sobre la compatibilidad de las nuevas restricciones con el derecho europeo.
También destacan el reciente pronunciamiento de las Sezioni Unite de la Corte di Cassazione sobre el denominado minor issue, que modificó una interpretación que durante años había impedido el reconocimiento de la ciudadanía en determinados casos de hijos menores de ciudadanos italianos naturalizados en el extranjero.
En esa misma sentencia, además, la Corte volvió a definir la ciudadanía iure sanguinis como un derecho "originario, permanente e imprescriptible", una caracterización que, según los especialistas, podría adquirir especial relevancia en los futuros debates sobre la constitucionalidad de las nuevas restricciones.
Caso por caso
Para los abogados rosarinos, la principal enseñanza de este caso es que ya no resulta correcto afirmar que todos los descendientes quedaron automáticamente excluidos por el Decreto Tajani.
"Lo que estamos viendo es que la Justicia empieza a analizar las situaciones particulares y a reconocer que no todos los casos son iguales. Hay familias que pueden demostrar intentos concretos de ejercer su derecho antes de la reforma, otras que quedaron alcanzadas por interpretaciones que hoy están siendo revisadas y otras cuya situación dependerá de cómo evolucionen los próximos fallos", sostienen.
Por ese motivo, recomiendan que quienes en algún momento recibieron una respuesta negativa o abandonaron la idea de iniciar el trámite vuelvan a revisar su documentación antes de descartar definitivamente la posibilidad de obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
"La discusión judicial está lejos de haber terminado. Europa todavía deberá pronunciarse sobre aspectos centrales de la reforma y los tribunales italianos continúan produciendo decisiones que ayudan a definir el alcance de la nueva ley. En este contexto, analizar cada carpeta en particular es más importante que nunca", concluyen