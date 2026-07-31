Cambio de escenario

Otro fallo abre una nueva ventana para acceder a la ciudadanía italiana

Una familia argentina obtuvo la ciudadanía italiana en Génova pese al Decreto Tajani. El tribunal valoró que había intentado reiteradamente conseguir un turno consular cuando todavía regía la legislación anterior. Por qué el fallo puede habilitar una posibilidad para otros descendientes.