Padece el síndrome de Cantú

La superación de Wally, el pequeño "guerrero de luz", en un día para pensar sobre las EPOF

Algunos síntomas son distrés respiratorio e inmunodepresión. Tiene 11 años y está muy bien. En Rosario se presentan datos relevantes sobre las Enfermedades Poco Frecuentes. Más equidad en el sistema de salud, la clave.