El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó un balance detallado sobre el alcance de las políticas públicas orientadas al abordaje de los consumos problemáticos.
Consumos problemáticos: Santa Fe duplicó la asistencia y sumó más plazas de internación
Aprecod brindó contención a 182.000 familias santafesinas en los últimos dos años. En diálogo con CyD Litoral, Luciano Sciarra destacó la puesta en marcha del programa Acompañarte y advirtió que la provincia absorbe el financiamiento ante el retiro de los fondos nacionales.
Los registros de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) reflejan que el Estado santafesino duplicó su capacidad operativa para intervenir, acompañar y contener a los sectores más vulnerables.
Durante el último año, los distintos dispositivos públicos y comunitarios brindaron asistencia a 182.000 familias en todo el territorio provincial.
Los funcionarios del área definieron la problemática como "la gran pandemia a nivel mundial", remarcando que, a diferencia de otras crisis sanitarias, no existen soluciones inmediatas, lo que obliga a consolidar redes de contención permanentes que articulen al Estado con las escuelas, los clubes y las organizaciones civiles.
Programa Acompañarte
En declaraciones a CyD Litoral, el director de Aprecod, Luciano Sciarra, destacó la inversión presupuestaria destinada a robustecer la infraestructura de salud mental.
"En estos dos años multiplicamos por cuatro la capacidad que tiene la provincia de lugares de internación. Desarrollar un espacio de estas características requiere no solo una infraestructura edilicia, sino un equipo multidisciplinario con mucha vocación y altamente capacitado", subrayó el funcionario.
Como parte de este despliegue territorial, Sciarra ponderó el impacto del programa Acompañarte, que hasta junio inauguró 14 dispositivos 100% públicos en 12 departamentos de toda la provincia: "Se trabaja en conjunto con el municipio en donde están instalados, pero tienen un alcance regional".
A esta red de gestión puramente estatal se suman aproximadamente 174 dispositivos que funcionan mediante convenios con asociaciones civiles, fundaciones y entidades sin fines de lucro en los 19 departamentos.
El avance de la ludopatía digital
Al analizar las características de la demanda actual, desde la agencia explicaron que el rango de mayor consulta se concentra en los jóvenes y adultos jóvenes de entre 21 y 35 años, aunque también se registran admisiones de adolescentes y adultos mayores.
No obstante, el dato más alarmante de la época está vinculado al cambio en el tipo de adicciones, donde los consumos de sustancias prohibidas ahora conviven con las patologías conductuales.
"Hoy la que más preocupa y de la que mucho se habla es la ludopatía ligada al teléfono celular y a la tecnología", alertó Sciarra.
El director de Aprecod reveló que, debido a la gravedad de estos cuadros de apuestas virtuales, "actualmente ya tenemos personas que necesitan un tratamiento residencial (internación) por adicciones comportamentales y que están saliendo adelante gracias a las herramientas públicas".
Desfinanciamiento de Nación
El titular de Aprecod se refirió al complejo escenario financiero y confirmó el retiro del Estado nacional en el sostenimiento de las becas del Sedronar.
"Ha sido evidente el retiro de la ayuda nacional por la falta de actualización de los valores a lo largo de dos o tres años con niveles de inflación muy altos; esos montos quedaron insignificantes. Hoy las instituciones y los dispositivos de nuestra provincia están sostenidos por el gobierno de Santa Fe", afirmó.
En este sentdo, Sciarra detalló los valores reales del mercado sanitario: "Un tratamiento ambulatorio —donde la persona no vive en el lugar pero asiste a diario— requiere mínimamente una inversión de un millón de pesos mensuales por paciente. En tanto, un tratamiento residencial o de internación oscila entre los dos y tres millones de pesos mensuales para arriba", expresó.
El desafío de la gestión de cara al futuro inmediato se centrará en potenciar las estrategias de prevención en los ámbitos comunitarios, educativos, deportivos y laborales para adelantarse al desarrollo de la enfermedad.