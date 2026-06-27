Salud pública

Consumos problemáticos: Santa Fe duplicó la asistencia y sumó más plazas de internación

Aprecod brindó contención a 182.000 familias santafesinas en los últimos dos años. En diálogo con CyD Litoral, Luciano Sciarra destacó la puesta en marcha del programa Acompañarte y advirtió que la provincia absorbe el financiamiento ante el retiro de los fondos nacionales.