Salud

San Agustín: fortalecen el trabajo interinstitucional para abordar la problemática de los consumos

Representantes de APRECOD, autoridades educativas, profesionales de la salud y la Comuna de San Agustín mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones de prevención, acompañamiento y contención destinadas a personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos.