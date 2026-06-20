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San Agustín: fortalecen el trabajo interinstitucional para abordar la problemática de los consumos

Representantes de APRECOD, autoridades educativas, profesionales de la salud y la Comuna de San Agustín mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones de prevención, acompañamiento y contención destinadas a personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos.

Desde la Comuna de San Agustín destacaron que la construcción de redes comunitarias constituye una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos sociales actualesDesde la Comuna de San Agustín destacaron que la construcción de redes comunitarias constituye una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos sociales actuales
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Con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y asistencia frente a los consumos problemáticos, la Comuna de San Agustín fue sede de una importante reunión de trabajo que reunió a representantes de distintas instituciones locales y referentes de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD).

El encuentro contó con la participación del presidente comunal, Cristian Osta, junto a autoridades y profesionales de los ámbitos de la salud y la educación, quienes compartieron experiencias, analizaron la realidad local y avanzaron en la construcción de herramientas conjuntas para abordar una problemática que atraviesa a numerosas comunidades.

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La jornada se desarrolló como un espacio de diálogo e intercambio, donde se destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones educativas, servicios de salud y organizaciones especializadas para generar respuestas integrales y sostenidas en el tiempo.

Acciones y estrategias

Durante la reunión se evaluaron distintas líneas de acción y estrategias de acompañamiento que serán impulsadas de manera coordinada, con el propósito de brindar contención, orientación y recursos a personas y familias que enfrentan situaciones relacionadas con los consumos problemáticos.

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Desde APRECOD participó Carolina San Millán, licenciada en Acompañamiento Terapéutico, quien presentó las experiencias y programas que desarrolla el organismo provincial en materia de prevención, asistencia y fortalecimiento de redes comunitarias. Asimismo, compartió herramientas y propuestas destinadas a promover intervenciones tempranas y generar espacios de escucha y acompañamiento.

También formaron parte del encuentro Jorge Eichner, director del SAMCo local; Patricia Rambaudi, psicopedagoga; Gisela Schinner, directora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 488 “San Agustín”; y Stella Maris Ribles, directora de la Escuela Primaria N.º 353 “Domingo Faustino Sarmiento”.

Fortaleciendo vínculos

Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre las distintas instituciones para generar una red de apoyo sólida que permita abordar la problemática desde una mirada integral, contemplando tanto la prevención como la asistencia y la promoción de hábitos saludables.

Desde la Comuna de San Agustín destacaron que la construcción de redes comunitarias constituye una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos sociales actuales y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando espacios de trabajo conjunto que contribuyan al bienestar de la comunidad.

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La iniciativa se enmarca en una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, el acompañamiento y la generación de oportunidades para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, apostando al compromiso colectivo como base para construir respuestas más efectivas y sostenibles.

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