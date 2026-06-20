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En el Día de la Bandera

El Museo Matilde será escenario de una jornada patria para toda la familia

La propuesta organizada por el Ejecutivo local incluirá recorridos históricos, paseos en la tradicional "Pochita", una picada regional y café en el andén de la antigua estación ferroviaria. La actividad será abierta a toda la comunidad.

Matilde celebra el Día de la Bandera con historia, tradición y encuentro comunitario. Foto: ArchivoMatilde celebra el Día de la Bandera con historia, tradición y encuentro comunitario. Foto: Archivo
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En el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera, la Comuna de Matilde invita a vecinos y visitantes a participar de una jornada especial que tendrá lugar este viernes 20 de junio en el Museo Matilde, un espacio emblemático que resguarda parte de la historia y la identidad de la localidad.

Foto: GentilezaMatilde celebra el Día de la Bandera con historia, tradición y encuentro comunitario. Foto: Archivo

La iniciativa busca ofrecer una propuesta diferente para conmemorar una de las fechas patrias más significativas para los argentinos, combinando cultura, historia, tradición y gastronomía en un ambiente pensado para el encuentro familiar.

Tradición, gastronomía y encuentro comunitario

Uno de los principales atractivos de la jornada serán los paseos en la tradicional “Pochita”, una experiencia que permitirá a los asistentes revivir parte del legado ferroviario que marcó el desarrollo de la región.

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Además, quienes visiten el museo podrán recorrer sus instalaciones y conocer distintos aspectos de la historia local, a través de objetos, documentos y relatos que forman parte del patrimonio cultural de Matilde.

FMatilde celebra el Día de la Bandera con historia, tradición y encuentro comunitario. Foto: Archivo

La propuesta también incluirá un espacio gastronómico para compartir una picada con productos regionales y disfrutar de un café en el andén de la histórica estación ferroviaria, generando un clima de camaradería y evocación de tiempos pasados.

Un viaje por la historia ferroviaria y cultural

Desde la Comuna destacaron que el objetivo de la actividad es fortalecer los espacios de encuentro comunitario y promover el valor de las tradiciones que forman parte de la identidad de los pueblos santafesinos.

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“Invitamos a todas las familias a sumarse a esta celebración tan significativa para nuestro país, compartiendo una jornada de recuerdos, historia y buenos momentos”, expresaron desde la organización.

La actividad será abierta a todo público y se desarrollará durante el feriado patrio, convirtiéndose en una excelente oportunidad para disfrutar del patrimonio cultural de Matilde y celebrar los colores celeste y blanco en comunidad.

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