Este domingo 21 de junio comenzará oficialmente el invierno en la Argentina y la ciudad de Santa Fe y zona recibirá la nueva estación con temperaturas bajas, cielo mayormente nublado y condiciones estables, según los pronósticos elaborados a partir de los modelos utilizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ingreso del invierno astronómico encontrará a la capital provincial lejos de los extremos, pero con un ambiente típicamente invernal, tras una semana marcada por las lluvias y la humedad.
El arranque del invierno será con frío y nublado, pero sin lluvias en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica descenso de la temperatura para el cambio de temporada. Qué anticipa el pronóstico extendido para el resto del invierno.
Para el domingo, se prevé una temperatura mínima cercana a los 7°C y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, aunque no se esperan precipitaciones. Además, podrían registrarse bancos de niebla o neblinas durante las primeras horas del día, mientras que los vientos rotarán desde el este y sudeste hacia el sector sur durante la tarde y la noche.
La semana comenzará con condiciones más favorables para la presencia del sol. El lunes se espera una jornada mayormente despejada, con temperaturas entre 8°C y 14°C y vientos moderados del sector sur, que reforzarán la sensación de frío durante buena parte del día.
De acuerdo con los pronósticos de corto plazo, el tiempo se mantendría estable durante los días siguientes, sin lluvias significativas en el horizonte. Las mínimas oscilarán entre los 3°C y 7°C, mientras que las máximas se moverán entre los 13°C y 16°C, con mañanas frías y tardes frescas pero agradables para la época.
El resto de la temporada
El inicio de la estación coincide con una tendencia climática anticipada por el SMN para el trimestre invernal, que señala mayores probabilidades de temperaturas normales o superiores a las habituales en gran parte del centro y norte del país, incluida la provincia de Santa Fe. Sin embargo, los especialistas advierten que ello no impide la ocurrencia de irrupciones de aire frío, heladas y períodos de bajas temperaturas durante las próximas semanas.
Así, el invierno comenzará en Santa Fe con un escenario acorde a la estación: mañanas frías, nubosidad variable y jornadas estables, aunque por ahora sin señales de una ola de frío intensa en el corto plazo.