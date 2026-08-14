Más de 300 estudiantes de escuelas secundarias de Rafaela participaron del primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias, una propuesta que busca acercar a las nuevas generaciones las experiencias y trayectorias de destacados deportistas de la ciudad.
Más de 300 estudiantes compartieron sus experiencias con referentes del deporte de Rafaela
El primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias reunió a estudiantes de tres instituciones educativas de Rafaela con destacados referentes del deporte local. La propuesta busca acercar a los jóvenes las historias, desafíos y aprendizajes detrás de distintas trayectorias deportivas.
La actividad se desarrolló en el Salón Casarín y fue organizada por el Museo Histórico de Rafaela, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y como parte de las actividades vinculadas con la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)”.
En esta primera jornada participaron estudiantes de las escuelas Nº 376 “Joaquín Dopazo”, Nº 204 “Domingo de Oro” y Nº 615 “Alberto Spinetta”.
Experiencias de futbolistas y deportistas rafaelinos
El encuentro tuvo como protagonistas a Lucas Albertengo, Guillermo Sara y las futbolistas de Atlético de Rafaela Evangelina Gianastacio y Guadalupe Albornoz, quienes compartieron con los estudiantes distintos momentos de sus carreras deportivas.
A través de sus testimonios, los jóvenes pudieron conocer no solo los logros alcanzados por los invitados, sino también las dificultades, decisiones, aprendizajes y desafíos que atravesaron durante sus trayectorias.
La dinámica incluyó una entrevista guiada, seguida por un espacio de preguntas y diálogo abierto con los estudiantes. El encuentro finalizó con una reflexión sobre el papel que cumplen el deporte, la constancia y la dedicación en la construcción de objetivos personales y colectivos.
La propuesta apunta así a recuperar las historias que existen detrás de cada logro deportivo y mostrar que las trayectorias están construidas también a partir del esfuerzo cotidiano, la perseverancia y la capacidad de superar obstáculos.
Un ciclo que continuará durante agosto y septiembre
El Ciclo de Charlas Motivacionales continuará durante agosto y septiembre, con nuevos encuentros destinados a estudiantes secundarios y la participación de otros referentes vinculados con el deporte de Rafaela.
La iniciativa busca generar espacios de intercambio entre deportistas y jóvenes, al tiempo que contribuye a preservar y difundir parte de la historia deportiva de la ciudad.
En ese marco, la propuesta vinculada con la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)” permite recuperar diferentes protagonistas y momentos que forman parte de la identidad deportiva local y acercarlos a las nuevas generaciones.
La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; el presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano; y el presidente de la Subcomisión de Fútbol Femenino de la institución, Mauro Gagliardo.
Atlético de Rafaela facilitó el espacio para el desarrollo del encuentro y acompañó la realización de esta primera jornada.