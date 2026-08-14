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Más de 300 estudiantes compartieron sus experiencias con referentes del deporte de Rafaela

El primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias reunió a estudiantes de tres instituciones educativas de Rafaela con destacados referentes del deporte local. La propuesta busca acercar a los jóvenes las historias, desafíos y aprendizajes detrás de distintas trayectorias deportivas.

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Más de 300 estudiantes de escuelas secundarias de Rafaela participaron del primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias, una propuesta que busca acercar a las nuevas generaciones las experiencias y trayectorias de destacados deportistas de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el Salón Casarín y fue organizada por el Museo Histórico de Rafaela, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y como parte de las actividades vinculadas con la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)”.

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En esta primera jornada participaron estudiantes de las escuelas Nº 376 “Joaquín Dopazo”, Nº 204 “Domingo de Oro” y Nº 615 “Alberto Spinetta”.

Experiencias de futbolistas y deportistas rafaelinos

El encuentro tuvo como protagonistas a Lucas Albertengo, Guillermo Sara y las futbolistas de Atlético de Rafaela Evangelina Gianastacio y Guadalupe Albornoz, quienes compartieron con los estudiantes distintos momentos de sus carreras deportivas.

A través de sus testimonios, los jóvenes pudieron conocer no solo los logros alcanzados por los invitados, sino también las dificultades, decisiones, aprendizajes y desafíos que atravesaron durante sus trayectorias.

La dinámica incluyó una entrevista guiada, seguida por un espacio de preguntas y diálogo abierto con los estudiantes. El encuentro finalizó con una reflexión sobre el papel que cumplen el deporte, la constancia y la dedicación en la construcción de objetivos personales y colectivos.

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La propuesta apunta así a recuperar las historias que existen detrás de cada logro deportivo y mostrar que las trayectorias están construidas también a partir del esfuerzo cotidiano, la perseverancia y la capacidad de superar obstáculos.

Un ciclo que continuará durante agosto y septiembre

El Ciclo de Charlas Motivacionales continuará durante agosto y septiembre, con nuevos encuentros destinados a estudiantes secundarios y la participación de otros referentes vinculados con el deporte de Rafaela.

La iniciativa busca generar espacios de intercambio entre deportistas y jóvenes, al tiempo que contribuye a preservar y difundir parte de la historia deportiva de la ciudad.

En ese marco, la propuesta vinculada con la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)” permite recuperar diferentes protagonistas y momentos que forman parte de la identidad deportiva local y acercarlos a las nuevas generaciones.

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La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; el presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano; y el presidente de la Subcomisión de Fútbol Femenino de la institución, Mauro Gagliardo.

Atlético de Rafaela facilitó el espacio para el desarrollo del encuentro y acompañó la realización de esta primera jornada.

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