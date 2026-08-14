Departamento Castellanos

Más de 300 estudiantes compartieron sus experiencias con referentes del deporte de Rafaela

El primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias reunió a estudiantes de tres instituciones educativas de Rafaela con destacados referentes del deporte local. La propuesta busca acercar a los jóvenes las historias, desafíos y aprendizajes detrás de distintas trayectorias deportivas.