El Club Argentino de Humberto de Rafaela atravesó horas de fuerte incertidumbre luego de que una asamblea no lograra conformar una nueva comisión directiva. Ante la imposibilidad de cubrir cargos indispensables para el funcionamiento institucional, se resolvió suspender temporalmente todas las actividades.
El Club Argentino de Humberto Primo logró mantener sus puertas abiertas
Melisa Morra, ex vicepresidenta de la institución, explicó que la falta de personas dispuestas a asumir cargos clave obligó a suspender momentáneamente las actividades del club. La decisión generó un fuerte impacto en la comunidad y provocó que numerosos vecinos comenzaran a manifestar su intención de incorporarse a la conducción.
Melisa Morra, ex vicepresidenta de la entidad, explicó que la situación no surgió de manera repentina. Desde hacía aproximadamente dos años, varios integrantes de la conducción venían anticipando que no continuarían una vez finalizados sus mandatos y que era necesario encontrar nuevas personas que asumieran responsabilidades.
“Hace dos años venimos diciendo que era nuestro último mandato. En mi caso, por cuestiones personales y laborales, ya no podía seguir con el mismo nivel de compromiso. Habíamos avisado con tiempo que necesitábamos una renovación”, explicó en entrevista con Radio Rafaela.
“Siempre terminamos siendo los mismos”
Morra señaló que la dificultad para renovar las comisiones no es exclusiva del club y que se repite en diferentes instituciones de las localidades pequeñas. Muchas veces, sostuvo, las mismas personas pasan de colaborar en una cooperadora escolar a integrar una comisión deportiva o participar de otra entidad comunitaria.
“En los pueblos lo vemos muchísimo. Estamos en la cooperadora del jardín, después en la escuela primaria, después en otra comisión y por lo general siempre terminamos siendo los mismos los que nos involucramos”, señaló.
El problema aparece cuando llega el momento de renovar autoridades y no surgen nuevos nombres dispuestos a tomar la posta. La exdirigente reconoció que también corresponde realizar una autocrítica sobre la capacidad de las propias instituciones para generar nuevos espacios de participación, aunque aseguró que durante los últimos meses se trabajó intensamente con las subcomisiones para buscar continuidad.
“Llegaba la fecha de la asamblea y la gente no aparecía. Nosotros intentamos trabajar mucho para que hubiese recambio, pero finalmente no logramos conformar una lista antes de ese día”, contó.
Una asamblea sin candidatos para cargos centrales
La asamblea se realizó el martes por la noche y debía renovar varios de los cargos más importantes de la institución. La situación era todavía más compleja porque, además de los vencimientos de mandato, se habían producido algunas renuncias.
Entre los puestos que debían cubrirse se encontraban presidencia, vicepresidencia, secretaría, prosecretaría, tesorería, protesorería, vocalías titulares y un revisor de cuentas. Según Morra, prácticamente todos los integrantes que ocupaban esas responsabilidades habían decidido no continuar. “Eran cargos fundamentales. Llegó la asamblea y no había una lista preparada para asumirlos, por lo que no se pudo hacer la renovación”, relató.
La reunión igualmente debió celebrarse porque correspondía institucionalmente, pero la falta de autoridades dejó al club ante una situación que exigía tomar una decisión inmediata.
Por qué se suspendieron todas las actividades
Morra explicó que una institución con personería jurídica tiene obligaciones legales y responsabilidades frente a terceros que no pueden quedar sin referentes formales. Sin presidente, secretario y tesorero, entre otros cargos esenciales, entendieron que no estaban dadas las condiciones para continuar funcionando normalmente.
“Una personería jurídica implica una responsabilidad frente a terceros. Ese día no teníamos presidente, secretario ni tesorero, entonces dijimos: paramos, cerramos y vemos cómo seguimos”, detalló.
De esta manera, se determinó suspender las actividades deportivas y sociales hasta encontrar una salida institucional. La decisión fue comunicada inicialmente a los delegados de las subcomisiones para que informaran la situación a los distintos grupos de padres. El mensaje, sin embargo, rápidamente trascendió ese ámbito y comenzó a circular en toda la localidad. La noticia generó preocupación entre familias, deportistas y personas vinculadas históricamente con el club.
El comunicado que provocó un “shock”
Para la ex vicepresidenta, aquella comunicación terminó generando una reacción mucho mayor de la esperada. Muchos vecinos comprendieron recién entonces que la posibilidad de que las actividades se detuvieran era concreta y que la falta de renovación podía afectar directamente la vida cotidiana de la institución.
“Fue un shock total y creo que eso hizo tomar conciencia a mucha gente. Empezaron a decirnos: ‘No pensé que realmente se iban a ir’, ‘¿cómo van a suspender las actividades?’”, recordó.
A partir de ese momento comenzaron a aparecer personas que manifestaron su disposición para colaborar. Algunas incluso plantearon directamente la posibilidad de integrarse a la futura conducción.
“Ahí empezaron a surgir los ‘yo me sumo’, ‘yo puedo continuar’, ‘yo quiero ayudar’. En una noche apareció un montón de gente que antes no estaba participando de la discusión”, destacó Morra.
La exdirigente valoró la respuesta que se produjo después de la suspensión, aunque reconoció que la situación podría haberse evitado si ese compromiso hubiese aparecido durante las semanas previas.
“Yo les decía: ‘Si hubiesen venido antes, podríamos habernos evitado todo esto’. Pero muchas veces parece que uno necesita ver que realmente puede perder algo para tomar conciencia de su importancia”, reflexionó.
Para Morra, lo ocurrido dejó en evidencia hasta qué punto los clubes dependen del compromiso voluntario de quienes dedican tiempo a tareas administrativas, organizativas y deportivas. Sin esa participación, incluso instituciones con mucha actividad pueden encontrarse rápidamente ante serias dificultades.
“Desde afuera uno ve que el club funciona, que hay deportes y que todo sigue. Pero detrás hay personas que firman, administran, organizan y asumen responsabilidades legales, y ese trabajo también necesita renovación”, sostuvo.
La importancia de involucrarse antes de una crisis
El episodio puso en discusión una problemática que atraviesa a numerosas entidades de pequeñas comunidades: la dificultad para conseguir nuevos dirigentes. Morra insistió en que no alcanza con acompañar al club como usuario de sus actividades, sino que periódicamente también es necesario asumir responsabilidades para garantizar su continuidad.
La reacción posterior a la suspensión abrió una perspectiva diferente para Argentino. Aunque el proceso institucional debía continuar, la aparición de vecinos dispuestos a participar permitió transformar las horas de mayor preocupación en un escenario más alentador.
“Por suerte terminó apareciendo gente y cambió completamente la postura. Fue una situación muy fuerte, pero sirvió para que muchos entendieran que el club necesita de todos”, expresó.