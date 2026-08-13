"La noticia del cierre generó un shock"

El Club Argentino de Humberto Primo logró mantener sus puertas abiertas

Melisa Morra, ex vicepresidenta de la institución, explicó que la falta de personas dispuestas a asumir cargos clave obligó a suspender momentáneamente las actividades del club. La decisión generó un fuerte impacto en la comunidad y provocó que numerosos vecinos comenzaran a manifestar su intención de incorporarse a la conducción.