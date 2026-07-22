El santafesino Andrés Racca, oriundo de Zenón Pereyra, alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria deportiva al consagrarse campeón en el Panamericano de Parapente de Precisión 2026, disputado en la ciudad chilena de Arica.
Un santafesino logró el Récord Panamericano en parapente: "La emoción fue enorme porque todo se definió ahí"
El piloto de Zenón Pereyra se consagró en Arica, Chile, y estableció una marca inédita al conseguir dos aterrizajes perfectos consecutivos.
Además del primer puesto continental, el piloto estableció un Récord Panamericano de Precisión al completar dos aterrizajes perfectos consecutivos, una acción conocida dentro de la disciplina como “doble cero”. Racca terminó el certamen con cuatro marcas de cero centímetros y un puntaje acumulado de 35 centímetros.
En diálogo con Radio Rafaela, expresó su felicidad por un resultado que llegó después de años de experiencia, práctica y entrenamiento específico. “Estoy muy contento con el logro obtenido. Fue una alegría inmensa”, manifestó.
Más de dos décadas dedicadas al parapente
Racca comenzó a practicar parapente hace aproximadamente 23 años y desde hace más de una década también trabaja como instructor y piloto profesional de vuelos biplaza.
Aunque está considerado un deporte de riesgo, remarcó que puede practicarse de forma segura cuando se respetan los procedimientos y se cuenta con la preparación necesaria.
“Hace 11 o 12 años que estoy en la parte de instrucción, con una escuela en Zenón Pereyra. Todos esos años de experiencia nos llevaron a dedicarnos a la modalidad de precisión”, explicó.
El deportista integra el equipo BGD Argentina y combina la competencia de precisión con la formación de nuevos piloto.
Aterrizar en el punto exacto
En el parapente de precisión, los pilotos deben aterrizar sobre una diana electrónica que mide la distancia entre el primer contacto del pie y el centro del blanco.
El objetivo ideal es marcar cero centímetros. El margen se amplía de manera progresiva a uno, dos o más centímetros, por lo que cualquier movimiento provocado por el viento o una mínima imprecisión puede modificar el resultado.
“Parece fácil, pero no lo es. Hay que llevar el parapente hasta un punto exacto. Aterrizamos sobre un plato electrónico y el centro es de cero centímetros. Prácticamente no existe margen de error”, describió.
El santafesino contó que comenzó a entrenar específicamente esta modalidad hace unos tres años, participando en competencias regionales y nacionales para sumar experiencia y conseguir la clasificación al Panamericano.
El “doble cero” que se convirtió en récord
El campeonato contó con 12 mangas o pruebas, en las que cada participante debía despegar y aproximarse a la diana con la mayor precisión posible.
Durante la tercera instancia, Racca logró dos aterrizajes perfectos de manera consecutiva. Al finalizar, la organización le comunicó que acababa de establecer una marca panamericana inédita.
“Cuando terminamos la tercera manga, hice los dos ceros consecutivos y me avisaron que era récord panamericano. Ya quedaba registrado y fue una alegría enorme”, recordó.
A lo largo del certamen consiguió otros dos ceros, completando cuatro aterrizajes exactos. El doble cero fue reconocido como un nuevo récord continental de la especialidad.
Antes de la prueba definitiva, Racca se encontraba en la cuarta posición. Su principal objetivo era realizar un buen aterrizaje para conservar el lugar y evitar que los competidores ubicados detrás pudieran superarlo.
El orden de salida se estableció de manera inversa a la clasificación, por lo que los mejores posicionados despegaron al final. En su turno, el piloto santafesino consiguió una marca de un centímetro, suficiente para mantenerse en la pelea.
“Cuando hice el uno, ya sabía que conservaba el cuarto puesto y lo festejé porque estaba entre los mejores del Panamericano”, relató.
Sin embargo, los resultados de los tres pilotos que marchaban delante modificaron la clasificación. El tercero aterrizó a 12 centímetros y el segundo marcó nueve, lo que permitió que Racca los superara.
El líder de la competencia también tuvo dificultades en su aproximación y aterrizó fuera de la zona necesaria para conservar la ventaja. De esa manera, el santafesino pasó del cuarto al primer puesto panamericano en la última ronda.
“La emoción fue enorme porque todo se definió ahí. Primero festejé el cuarto puesto, después quedé tercero, luego segundo y finalmente terminé primero. Fue una alegría terrible”, resumió.
Racca obtuvo la medalla de oro panamericana y terminó segundo en la clasificación general, detrás del campeón mundial chino Yang Chen, quien participó como piloto invitado y no integraba la disputa continental.