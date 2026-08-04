Matías de Aventura, el rafaelino que recorre y muestra la riqueza del monte santafesino

Desde su infancia, Martínez Sella ha estado vinculado a la naturaleza, lo que lo llevó a explorar caminos rurales cercanos a Rafaela y descubrir áreas de monte nativo que desconocía. A través de sus publicaciones, busca educar a la gente sobre la biodiversidad regional, enseñándoles a identificar especies como el algarrobo y el chañar.