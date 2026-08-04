Los caminos rurales, los sectores de monte nativo y la fauna que todavía habita en la región son los protagonistas de Matías de Aventura, un proyecto creado por el rafaelino Matías Martínez Sella para mostrar una parte de Santa Fe que suele permanecer fuera de los principales recorridos turísticos.
Matías de Aventura, el rafaelino que recorre y muestra la riqueza del monte santafesino
Matías Martínez Sella, responsable de la cuenta @matiasdeaventura, transforma sus recorridas por caminos rurales y ambientes naturales en contenidos para las redes sociales.
Martínez Sella explicó en Radio Rafaela que, si bien trabaja en áreas relacionadas con el ambiente y la investigación, la actividad que desarrolla en redes sociales no forma parte de su ocupación profesional.
“Muchas personas que no me conocen piensan que soy biólogo, ingeniero agrónomo o que trabajo directamente con esto, pero Matías de Aventura es un hobby. Así como a otra persona le gusta ir a pescar durante el fin de semana, a mí me gusta salir a registrar la flora y la fauna nativas”, explicó.
Una relación con la naturaleza desde la infancia
Su interés por los espacios naturales comenzó mucho antes de la creación de la cuenta. Durante su infancia pasaba tiempo en el campo de sus abuelos y, más adelante, compartió jornadas de pesca junto con su padre.
“Siempre me gustaron la naturaleza y la aventura. Cuando era chico iba al campo de mis abuelos, pasaba muchos días al aire libre y después también empecé a pescar con mi papá. Siempre estuve relacionado con la naturaleza de distintas maneras”, recordó.
Con el paso del tiempo, esa curiosidad también lo llevó a recorrer diferentes destinos. Entre sus experiencias mencionó viajes por el país y el exterior, incluyendo Colombia en 2020 y la Patagonia en 2023 junto con amigos. Sin embargo, el descubrimiento que terminaría dando forma a su proyecto ocurrió mucho más cerca de Rafaela.
Durante 2023 comenzó a recorrer caminos rurales de localidades como Sarmiento, Esperanza, Grütly y Felicia. Allí encontró sectores de monte nativo cuya existencia desconocía.
“En mi cabeza pensaba que el monte estaba mucho más al norte de Santa Fe, quizás desde San Cristóbal hacia arriba. Cuando empecé a recorrer estos lugares, descubrí que teníamos áreas de monte nativo muy cerca”, contó.
Ese hallazgo le hizo pensar que muchas otras personas podían encontrarse en la misma situación: vivir cerca de esos ambientes sin conocerlos o sin saber identificar las especies que forman parte del paisaje. “Yo decía: ‘Esto lo desconocía y probablemente a mucha más gente le pase lo mismo’. Ahí fue cuando empecé a publicar y divulgar en las redes sociales”, señaló.
Aprender a reconocer cada especie
El proyecto no se limita a mostrar paisajes. Martínez Sella busca que quienes siguen sus publicaciones aprendan a distinguir los árboles, flores y animales que forman parte de los ecosistemas regionales.
“Uno puede mirar y decir que está viendo un monte, pero quizás no se detiene a reconocer si ese árbol es un chañar, un algarrobo o un quebracho, ni tampoco qué fauna vive allí”, explicó.
Para profundizar sus conocimientos comenzó a descargar manuales de flora nativa, consultar materiales elaborados por instituciones académicas y relacionarse con personas especializadas en biodiversidad. Luego trasladaba esa información a sus recorridas de fin de semana.
“Leía los manuales, miraba cómo eran el algarrobo, el chañar, el quebracho blanco o el espinillo, que también se conoce como aromito. Después iba al monte y empezaba a reconocerlos. Era pasar de la teoría a verlos realmente en la naturaleza”, relató.
Ese aprendizaje modificó por completo su manera de observar el territorio. “Fue como abrir los ojos o empezar a usar lentes nuevos. De pronto llegás y podés decir: este es un algarrobo, esta es la flor del chañar o este es un espinillo”, describió.
Las visitas periódicas también le permitieron observar que el monte no mantiene siempre el mismo aspecto, sino que atraviesa transformaciones marcadas por las estaciones. “Empezás a ver cuándo florece cada especie, cuándo larga sus semillas y cómo cambia todo el paisaje en otoño, invierno, primavera y verano”, señaló. Sus recorridas suelen realizarse con amigos y combinan la exploración, el aprendizaje y el disfrute del ambiente.
“Salíamos los fines de semana, hacíamos una recorrida, compartíamos un asado y disfrutábamos el día. Pero, al mismo tiempo, íbamos aprendiendo cada vez más”, afirmó.
Santa Fe, más allá de la producción agropecuaria
@matiasdeaventura consideró que una de las razones por las que estos ambientes son poco conocidos es que Santa Fe suele ser identificada principalmente como una provincia agropecuaria. “Estamos en una llanura y muchas veces sentimos que no hay atractivos. El foco está puesto en que somos una provincia productiva y el turismo no tiene tanto desarrollo, salvo algunas zonas vinculadas con el río Paraná y la pesca”, analizó.
En el centro provincial, el avance de la agricultura hizo que la vegetación autóctona quedara más reducida y fragmentada que en territorios como el norte de Santa Fe, Chaco o Santiago del Estero.
“Vivimos en una región con mucha agricultura y, por eso, la naturaleza nativa quedó un poco más retraída. Pero sigue estando y hay una enorme riqueza que muchas veces no vemos”, destacó.
El conocimiento de la fauna local también le permitió advertir que especies asociadas habitualmente con regiones más lejanas habitan en zonas cercanas a Rafaela. “Yo no era muy consciente de que acá convivimos con el puma, que es uno de los principales depredadores de muchas regiones argentinas”, manifestó.
Como ejemplo, recordó casos recientes en los que ejemplares fueron observados cerca de zonas urbanas de Esperanza y otras localidades santafesinas. Estas apariciones, según explicó, muestran la cercanía existente entre las poblaciones y los ambientes naturales, aun cuando muchas veces esa relación pase inadvertida.
Divulgar para conocer y valorar
A través de @matiasdeaventura, Martínez Sella busca que las personas puedan observar el territorio con una mirada diferente, reconocer sus especies y valorar los ambientes que todavía se conservan.
El proyecto nació de manera espontánea, pero fue creciendo a medida que sumó conocimientos, recorridos y vínculos con personas interesadas en la naturaleza nativa.
“Cuando aprendés a identificar lo que tenés delante, todo cambia. Dejás de ver solamente árboles o un paisaje y empezás a comprender la vida que existe en ese lugar”, resumió.
Con sus publicaciones, el rafaelino invita a descubrir que la aventura y la biodiversidad no siempre se encuentran a miles de kilómetros: muchas veces están en los caminos rurales y montes ubicados a pocos minutos de las ciudades de la región.