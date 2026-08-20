Traslados de hacienda contrarreloj, pedidos de asistencia y obras demoradas por las lluvias en el norte

Canal del Inglés, en Cañada Ombú, Dpto. Vera. La provincia licitó su limpieza; se trata de una obra clave para el drenaje de las lluvias.

Zona de los Bajos Submeridionales, cargada de agua en el norte verense. Foto: Gentileza

Franco Huber, presidente comunal de Cañada Ombú. Foto: Archivo

Juliana Caillat, referente territorial del gobierno provincial, junto al presidente comunal de Cañada Ombú, Franco Huber. La provincia realizará la limpieza del Canal del Inglés en el distrito.

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