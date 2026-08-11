La obra contempla un reciclado profundo de la estructura existente y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. El tramo constituye el principal acceso pavimentado a La Gallareta desde la Ruta Nacional 11 y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.
Comenzó la repavimentación de la Ruta 83 S, acceso a La Gallareta desde la Ruta 11
La obra contempla un reciclado profundo de la estructura existente y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. El tramo constituye el principal acceso pavimentado a La Gallareta desde la Ruta Nacional 11 y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.
Los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 83 S, en el acceso a La Gallareta desde la Ruta Nacional 11, comenzaron esta semana. La obra fue supervisada por el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, y el presidente comunal de la localidad, Fernando Nicola.
Durante la recorrida también estuvieron presentes el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas, la referente territorial del Gobierno de Santa Fe, Juliana Caillat, y representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos.
La intervención tiene un plazo previsto de ocho meses y busca recuperar una vía considerada estratégica para la localidad, tanto por el tránsito cotidiano de vecinos como por su vinculación con las actividades productivas y de servicios.
Una obra clave para el acceso a La Gallareta
La Ruta 83 S constituye el principal acceso pavimentado a La Gallareta desde la Ruta Nacional 11. Por ese corredor circulan diariamente estudiantes, docentes, profesionales, vecinos y parte de la producción de la zona.
Durante la supervisión del inicio de los trabajos, Seghezzo destacó la importancia de recuperar la traza y recordó que se trata de una ruta que conoce desde su infancia.
“Había visto hacer esta ruta en los años 70 y hoy me toca venir a ver cómo comienza su repavimentación”, señaló el funcionario.
Seghezzo indicó además que la intervención responde al deterioro que presentaba actualmente la calzada y confirmó que el plazo de ejecución será de ocho meses.
Por su parte, Nicola valoró el comienzo de la obra y señaló que se trata de una intervención largamente esperada por la comunidad.
“Es la única ruta asfaltada que tenemos para ingresar y salir de La Gallareta. Por aquí transitan nuestros estudiantes, docentes, profesionales y toda la producción. Es una arteria fundamental para nuestra comunidad”, sostuvo.
Cómo será la repavimentación
De acuerdo con lo informado por Vialidad Provincial, la obra contempla un reciclado profundo del pavimento existente. La estructura actual será intervenida hasta una profundidad de 25 centímetros, con el objetivo de recuperar y reforzar la base de la ruta.
Sobre esa estructura se incorporarán 10 centímetros de piedra y un 3% de cemento para mejorar su capacidad portante. Posteriormente se realizarán las tareas de riego de curado y riego de liga, para finalmente colocar una nueva carpeta asfáltica.
El procedimiento permitirá reconstruir la estructura de la calzada y mejorar sus condiciones de transitabilidad y durabilidad.
La obra se suma a otras intervenciones que Vialidad Provincial lleva adelante en distintos corredores del norte santafesino, con trabajos destinados a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación.
Obras y prevención ante eventos climáticos
Durante la recorrida, Seghezzo también se refirió a las tareas que la provincia desarrolla en materia de mantenimiento y prevención ante posibles eventos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.
En ese marco, mencionó la reciente licitación para la limpieza de canales en el departamento Vera y los convenios que se ejecutan con municipios y comunas para mejorar los sistemas de escurrimiento, reforzar calzadas y elevar determinados sectores de rutas.
El administrador de Vialidad señaló que no es posible garantizar que no se produzcan interrupciones durante períodos de lluvias intensas, pero destacó la importancia de contar con obras y tareas preventivas que permitan acelerar el drenaje y reducir los tiempos de afectación sobre las rutas.
También mencionó trabajos previstos sobre las rutas provinciales 13, 30 y 102, entre otras intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vial del norte provincial.
Para La Gallareta, la recuperación de la Ruta 83 S representa una mejora directa en la conectividad con la Ruta Nacional 11 y en las condiciones de acceso a la localidad. El objetivo es que, una vez finalizados los trabajos, la comunidad cuente con una vía renovada para el tránsito cotidiano y el traslado de la producción.