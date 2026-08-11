Con un plazo de ocho meses

Comenzó la repavimentación de la Ruta 83 S, acceso a La Gallareta desde la Ruta 11

La obra contempla un reciclado profundo de la estructura existente y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. El tramo constituye el principal acceso pavimentado a La Gallareta desde la Ruta Nacional 11 y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.