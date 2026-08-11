El proyecto fue impulsado por la legisladora en articulación con directivos de las instituciones educativas; y los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo: el secretario de Coordinación Federico Carballeira y la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich.
Galnares logró aportes provinciales para instalar paneles solares en 6 escuelas del sur santafesino
La diputada provincial Sofía Galnares concretó una gestión junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, para que 6 escuelas del departamento General López accedan a Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la instalación de sistemas fotovoltaicos. La iniciativa permitirá incorporar paneles solares en establecimientos educativos de Amenábar, Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen.
Tras un trabajo de seguimiento, reuniones y gestiones ante las áreas competentes del Gobierno provincial y las comunidades educativas, los aportes fueron otorgados para poner en marcha esta propuesta de energías renovables.
Para concretar la colocación de los paneles fotovoltaicos, se transfirieron fondos a municipios y comunas del departamento General López por un total de $109.534.960.
Las instituciones beneficiadas son la EESOPI N° 3029 "San José" de Amenábar, la EESOPI N° 8075 de Sancti Spíritu, la EESOPI N° 8121 de Murphy, la EESOPI N° 3004 "San José" de Villa Cañás, la EESOPI N° 8137 de Chovet y la EESOPI N° 8092 "Enseñanza Comercial Carmen".
"Desde el primer momento acompañamos esta iniciativa porque sabíamos que representaba una oportunidad para las escuelas. Hubo mucho trabajo conjunto con los equipos directivos y una muy buena respuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo para que esta gestión pudiera concretarse", expresó Galnares.
La legisladora también valoró el acompañamiento del ministro de Educación José Goity para llevar adelante la iniciativa.
"Cuando hay un Estado provincial que escucha y acompaña este tipo de proyectos, se vuelve coherente lo que decimos con lo que hacemos. Todas estas escuelas trabajan la educación ambiental en sus aulas; desde el gobierno provincial impulsamos Prosumidores 4.0, por lo tanto esta inversión significa aportar soluciones concretas para las instituciones".
"Este trabajo en conjunto nos permite acercar más oportunidades a nuestras escuelas y trabajar por un desarrollo sostenible real", afirmó la diputada.
Compromiso provincial
Por su parte, el ministro Puccini destacó el esfuerzo económico del gobierno liderado por Maximiliano Pullaro: “Estamos realizando una inversión total de $109.534.960 para que estas seis escuelas de General López puedan acceder a tecnología fotovoltaica. Apostar a las energías renovables es impulsar el desarrollo productivo, la eficiencia energética y la sostenibilidad en cada rincón de nuestra provincia”.
Asimismo, el ministro de Educación, José Goity valoró el alcance de la medida dentro de las políticas educativas provinciales: “Esta iniciativa se suma al Plan de Infraestructura que el Gobierno de Santa Fe viene llevando adelante en todo el territorio provincial, con el que estamos realizando una inversión inédita y mejorando las escuelas y los espacios donde se producen los aprendizajes”.
Y agregó: “La manera en la que tratamos a las escuelas refleja el compromiso con la educación y yo celebro el trabajo conjunto que se dio en esta oportunidad”.
Vale señalar que los sistemas fotovoltaicos permitirán reducir el consumo de energía eléctrica y los costos de funcionamiento de cada establecimiento, al tiempo que promoverán el uso de energías limpias y la educación ambiental. Asimismo, el proyecto contempla que las instalaciones se adapten a las características y necesidades de cada escuela.