Energías renovables al alcance

Galnares logró aportes provinciales para instalar paneles solares en 6 escuelas del sur santafesino

La diputada provincial Sofía Galnares concretó una gestión junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, para que 6 escuelas del departamento General López accedan a Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la instalación de sistemas fotovoltaicos. La iniciativa permitirá incorporar paneles solares en establecimientos educativos de Amenábar, Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen.