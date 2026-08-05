Los jóvenes asumieron por un día el rol de legisladores, presentando, debatiendo y votando proyectos vinculados a distintas problemáticas e inquietudes de sus comunidades.
Galnares organizó una nueva jornada de "Diputados por un Día" con estudiantes del departamento General López
La diputada provincial Sofía Galnares concretó este martes una nueva edición del programa "Diputados por un Día" en la Legislatura santafesina, junto a estudiantes y profesores de 12 escuelas secundarias de Villa Cañás, Wheelwright, Murphy, Carreras, San Eduardo y Venado Tuerto.
La diputada Galnares remarcó que “hubo proyectos muy interesantes, los cuales vamos a trabajar y a analizar” para agregar luego que “es muy valioso que la mayoría de los proyectos estuvieran vinculados a temáticas ambientales, las energías renovables, pero también a la salud mental", resaltó.
En esta línea, la legisladora afirmó que "el programa permite a los jóvenes conocer de cerca cómo trabajamos en la Legislatura, hacer preguntas, presentar sus ideas y participar”. “Para nosotros también es una buena oportunidad para escucharlos", valoró Galnares.
Una experiencia para aprender participando
El programa tiene como objetivo establecer un vínculo permanente entre la Cámara de Diputados y la comunidad educativa de la provincia, acercando a los jóvenes al trabajo legislativo y promoviendo el valor de la política como herramienta para transformar la realidad.
Antes de la sesión, los participantes reciben una capacitación sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, el proceso de elaboración de leyes y la confección de proyectos legislativos.
Luego, en el recinto de la Cámara de Diputados, desarrollan una sesión con las mismas características que una ordinaria, donde presentan, debaten y votan sus iniciativas.
Al finalizar la jornada, los proyectos elaborados son incorporados al circuito legislativo como propuestas ciudadanas y pueden ser retomados por los diputados para convertirse en proyectos de ley.