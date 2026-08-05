Actividad legislativa

Galnares organizó una nueva jornada de "Diputados por un Día" con estudiantes del departamento General López

La diputada provincial Sofía Galnares concretó este martes una nueva edición del programa "Diputados por un Día" en la Legislatura santafesina, junto a estudiantes y profesores de 12 escuelas secundarias de Villa Cañás, Wheelwright, Murphy, Carreras, San Eduardo y Venado Tuerto.