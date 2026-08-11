Santa Clara de Buena Vista dio un nuevo paso hacia la conformación de su Junta Local de Protección Civil, a partir de una reunión de trabajo que reunió a representantes de distintas instituciones de la comunidad con el objetivo de fortalecer la planificación y coordinación ante posibles situaciones de emergencia y eventos climáticos.
Santa Clara de Buena Vista avanza en la creación de su Junta Local de Protección Civil
Representantes de distintas instituciones de la localidad participaron de una reunión de trabajo destinada a establecer una estructura permanente de coordinación para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.
El encuentro se llevó a cabo el miércoles y contó con la participación de Daniel Iglesias, representante de Protección Civil, quien presentó los principales lineamientos para avanzar en la conformación de este espacio de trabajo permanente.
La iniciativa apunta a generar una estructura organizada que permita articular los recursos y capacidades existentes en la localidad, con protocolos y mecanismos de actuación definidos para responder de manera rápida y eficiente frente a distintas eventualidades.
Un trabajo articulado entre instituciones
De la reunión participaron representantes de la Policía, el SAMCo, Bomberos Voluntarios, el C.A.S. y D. Sacachispas, la Escuela Primaria, la Escuela Secundaria, la E.P.E. y el Comité de Cuenca “Cañada Quiñones”, además de un vecino de la localidad interesado en la temática.
La diversidad de instituciones presentes refleja la importancia de abordar la gestión de emergencias desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta que ante una situación crítica resulta fundamental contar con una respuesta coordinada entre los distintos actores de la comunidad.
Durante la jornada se planteó la necesidad de avanzar en la identificación de los principales riesgos que presenta Santa Clara de Buena Vista y, a partir de ese diagnóstico, establecer procedimientos que permitan anticiparse a las situaciones de emergencia y definir con claridad el rol que tendrá cada institución.
Prevención y preparación como ejes
Uno de los principales objetivos de la futura Junta Local será fortalecer las acciones vinculadas con la prevención y preparación, especialmente frente a fenómenos climáticos que puedan afectar a la localidad.
En este sentido, se prevé trabajar en la elaboración de protocolos de actuación, la identificación de recursos disponibles, la definición de mecanismos de comunicación y la planificación de respuestas coordinadas ante diferentes escenarios.
La propuesta busca que la comunidad cuente con herramientas previamente acordadas para actuar frente a una emergencia, evitando respuestas improvisadas y facilitando la intervención de los organismos e instituciones que deban participar en cada caso.
La conformación de la Junta Local de Protección Civil representa así un paso hacia una mayor organización comunitaria frente a situaciones de riesgo. El objetivo será consolidar un espacio de trabajo permanente que permita prevenir, planificar y coordinar acciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta de Santa Clara de Buena Vista ante cualquier eventualidad.