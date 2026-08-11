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Rafaela ingresó al ranking ICCA y busca ampliar su presencia en el turismo de reuniones

La ciudad presentó su infraestructura, conectividad y experiencia en Meet Up Argentina 2026. Durante 2025 registró 801 actividades vinculadas a congresos, ferias, exposiciones y eventos deportivos, un 20% más que el año anterior, y logró ingresar por primera vez al ranking internacional ICCA.