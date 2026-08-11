La ciudad presentó su infraestructura, conectividad y experiencia en Meet Up Argentina 2026. Durante 2025 registró 801 actividades vinculadas a congresos, ferias, exposiciones y eventos deportivos, un 20% más que el año anterior, y logró ingresar por primera vez al ranking internacional ICCA.
Rafaela ingresó al ranking ICCA y busca ampliar su presencia en el turismo de reuniones
La ciudad presentó su infraestructura, conectividad y experiencia en Meet Up Argentina 2026. Durante 2025 registró 801 actividades vinculadas a congresos, ferias, exposiciones y eventos deportivos, un 20% más que el año anterior, y logró ingresar por primera vez al ranking internacional ICCA.
Rafaela busca fortalecer su posicionamiento como destino para congresos, convenciones, ferias y eventos deportivos de alcance nacional e internacional. En ese marco, la ciudad participó de Meet Up Argentina 2026, el principal encuentro de la industria de reuniones del país, que se desarrolló en Buenos Aires y reunió a destinos, organizadores y referentes del sector.
Durante la actividad, la delegación rafaelina presentó las características de la ciudad en materia de infraestructura, conectividad y experiencia para la organización y recepción de eventos, en una estrategia que apunta a vincular el turismo de reuniones con la generación de actividad económica y nuevas oportunidades para la ciudad.
El ingreso al ranking ICCA
Uno de los principales antecedentes que respalda esta estrategia es el ingreso de Rafaela, durante 2025, al ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA), uno de los principales indicadores internacionales utilizados para medir la actividad de congresos y reuniones en distintos destinos del mundo.
La ciudad consiguió incorporarse al listado a partir de la realización de una reunión internacional vinculada al desarrollo empresarial y las pequeñas y medianas empresas del Mercosur.
Con este ingreso, Santa Fe pasó a contar con tres ciudades incluidas en el ranking: Rosario, Santa Fe capital y Rafaela. Las tres, además, serán sedes de los Juegos Suramericanos 2026, lo que representa otro antecedente relevante para la provincia en materia de organización de eventos de escala internacional.
El crecimiento de la actividad también se refleja en los registros locales. Durante 2025 se contabilizaron 801 actividades entre congresos, ferias, exposiciones y eventos deportivos, lo que representó un incremento del 20% respecto de 2024.
Ese desempeño derivó en el reconocimiento de Rafaela en los MICE Awards Santa Fe como la ciudad con mayor crecimiento de la provincia en materia de turismo de reuniones.
Una actividad vinculada al desarrollo económico
La participación en Meet Up Argentina se complementó con la presencia de representantes de Rafaela en la 177ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo, espacio que reúne a autoridades y referentes del sector de distintas jurisdicciones del país y donde se abordan políticas vinculadas al desarrollo de la actividad turística.
Para el municipio, el crecimiento del turismo de reuniones constituye una herramienta para ampliar el movimiento económico asociado a la llegada de visitantes, entre ellos participantes de congresos, convenciones, ferias y competencias deportivas.
En ese sentido, el intendente Leonardo Viotti destacó que los resultados alcanzados son consecuencia de un proceso de planificación y remarcó el impacto que tienen los eventos en la generación de actividad, empleo y oportunidades para la comunidad.
“Estos logros son el resultado de una planificación seria. Estamos demostrando que Rafaela puede competir a nivel nacional e internacional”, señaló el intendente.
Infraestructura y nuevos desafíos
La estrategia de Rafaela apunta ahora a sostener el crecimiento de la actividad y ampliar la capacidad de la ciudad para recibir encuentros de mayor escala.
La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, señaló que el objetivo es continuar mostrando las condiciones de Rafaela para transformarse en sede de grandes eventos.
“Entendemos al turismo como desarrollo económico y creemos que tiene un gran futuro en nuestra ciudad, especialmente con la infraestructura que se está incorporando y que nos permitirá recibir encuentros cada vez más importantes”, sostuvo.
La evolución de los indicadores y la incorporación de Rafaela al circuito internacional de congresos plantean así un escenario de crecimiento para el turismo de reuniones, una actividad que busca consolidarse como uno de los sectores capaces de generar movimiento económico, fortalecer la oferta de servicios y ampliar la proyección de la ciudad.