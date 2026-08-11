El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este martes 11 de agosto en sectores de ocho provincias argentinas. El fenómeno alcanza distintas regiones de Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Catamarca y Tucumán, además de algunas zonas de Buenos Aires.
Ocho provincias bajo alerta amarilla por frío extremo este martes
El organismo meteorológico difundió un mapa con las regiones alcanzadas y brindó recomendaciones para prevenir complicaciones durante la jornada.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Frío extremo
El alerta comprende el este de Río Negro, el noroeste de Neuquén y el sur de Mendoza. También abarca sectores del centro y este de La Pampa y el suroeste de Córdoba.
En Catamarca, la advertencia rige para el norte provincial, en el límite con Tucumán, mientras que también alcanza a Tucumán. En la provincia de Buenos Aires, el alerta se extiende sobre sectores del norte, sur y oeste.
El mapa difundido por el SMN permite identificar las regiones que atravesarán las condiciones más rigurosas durante la jornada.
Qué implica una alerta amarilla
El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional se establece a partir de la comparación entre las temperaturas previstas y los registros históricos de cada zona del país.
Cuando se esperan valores considerablemente inferiores a los habituales para una determinada época del año, el organismo considera que existe un episodio de frío extremo.
Para establecer el nivel de advertencia también se tiene en cuenta la duración del fenómeno. La intensidad de las bajas temperaturas y la cantidad de días durante los cuales pueden mantenerse determinan si el nivel de alerta es amarillo, naranja o rojo, de acuerdo con el riesgo que representan para la población.
El impacto sobre los grupos de riesgo
Las temperaturas muy bajas pueden tener un impacto mayor en determinados sectores de la población. Por ese motivo, el SMN señala especialmente a los niños y niñas, las personas mayores y quienes atraviesan enfermedades crónicas.
Ante este escenario, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y prestar especial atención a las personas que puedan ser más vulnerables frente a las bajas temperaturas.
También aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y consultar con un profesional de la salud ante cualquier síntoma relacionado con la exposición al frío.
La situación se extiende sobre diferentes regiones del país, por lo que el seguimiento de las actualizaciones meteorológicas será clave durante la jornada.