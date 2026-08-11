En Santa Fe

Todo lo que hay que saber antes de salir de casa este martes 11 de agosto

En menos de cinco minutos, este resumen reúne la información de servicio que puede ayudarte a organizar la jornada: qué llevar para enfrentar el frío, qué calles conviene evitar, dónde habrá cortes de luz y quiénes tienen pagos disponibles este martes.