La mañana de este martes 11 de agosto comenzó fría en la ciudad de Santa Fe y con varias intervenciones que pueden modificar la circulación durante las primeras horas del día. A eso se suman cortes programados de energía en distintos puntos de la capital provincial y localidades cercanas.
Todo lo que hay que saber antes de salir de casa este martes 11 de agosto
En menos de cinco minutos, este resumen reúne la información de servicio que puede ayudarte a organizar la jornada: qué llevar para enfrentar el frío, qué calles conviene evitar, dónde habrá cortes de luz y quiénes tienen pagos disponibles este martes.
Por eso, antes de salir de casa conviene mirar el panorama completo y anticipar los sectores donde pueden producirse demoras.
Clima: martes frío y con nubosidad en aumento
Santa Fe comenzó la jornada con 7,1°C y una sensación térmica de 5,8°C. El cielo estaba parcialmente nublado, la humedad alcanzaba el 85% y el viento soplaba del sudeste a 8 km/h. La visibilidad era buena, con 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes una mínima de 5°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana y la tarde predominará el cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche se espera cielo nublado. No se prevén precipitaciones para la jornada.
El sol salió a las 7.43 y está previsto que se oculte a las 18.34.
El frío continuará durante los próximos días. El miércoles se esperan entre 6°C y 9°C, el jueves entre 9°C y 11°C y el viernes entre 10°C y 14°C. La recuperación de las temperaturas comenzaría a notarse hacia el cierre de la semana.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La recomendación para quienes salgan temprano es llevar abrigo, especialmente porque la sensación térmica durante las primeras horas puede ubicarse por debajo de la temperatura registrada.
Tránsito: calles con cortes, reducción de calzada y desvíos
El tránsito presenta este martes varias modificaciones en la ciudad de Santa Fe debido a obras y trabajos sobre la vía pública. La situación requiere especial atención en sectores del centro y en algunos barrios.
Entre los principales puntos afectados se encuentran:
Avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan trabajos de ASSA vinculados a un socavón. En la intersección con 25 de Mayo se permite el giro a la derecha sobre avenida General López.
Luciano Torrent, entre avenida Facundo Zuviria y Pasaje Ramón Lassaga, con trabajos previstos entre las 8.30 y las 16.
Chacabuco, entre Güemes y Avellaneda, con intervención de ASSA entre las 8 y las 16.
Alvear, entre Regis Martínez y Salvador del Carril, con trabajos entre las 7 y las 9.
9 de Julio, entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre, con una intervención prevista entre las 14.30 y las 15.30.
También hay reducción de calzada en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero; Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno; Urquiza y bulevar Pellegrini; 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, y Alejandro Greca, en barrio El Pozo.
¿Qué pasa con los colectivos?
Las obras también generan modificaciones en algunos recorridos.
La línea 16 tiene desvíos en la zona de Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero. En barrio El Pozo se modifican recorridos de las líneas 2 y 9 por los trabajos sobre Alejandro Greca.
Además, la línea 8 presenta una modificación en inmediaciones de Alvear al 5300 durante el horario de intervención. En el sector de 9 de Julio también se modifican los recorridos de las líneas 1, 2, 4, 5, 10, 11 y 14.
Si vas al centro: conviene evitar las zonas donde se realizan obras de ASSA y prever algunos minutos adicionales.
Si circulás por barrio El Pozo: prestar atención a los desvíos de las líneas 2 y 9.
Si viajás en colectivo: consultar el recorrido antes de salir, especialmente si el viaje atraviesa alguno de los sectores intervenidos.
Cortes de luz: qué zonas tendrán interrupciones
La EPE informó cortes programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
En la ciudad de Santa Fe, los horarios previstos son:
8.30 a 12.30: Aguado, Solís, Espora y Hernandarias.
8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, De La Salle, E. López y Lucca, en La Guardia.
9 a 13: Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego.
12 a 16: Complejo habitacional Amarras Center.
En Santo Tomé, el corte está previsto de 9 a 13 en el sector comprendido por Gaboto, Saavedra, Hipólito Yrigoyen y avenida del Trabajo.
En Rincón, la interrupción será de 8 a 10 en Andrade, E. López, Guzmán hasta el terraplén Este.
Si vivís en alguna de estas zonas, conviene organizar con anticipación las actividades que dependan de electricidad y cargar celulares y otros dispositivos antes del horario indicado.
ANSES: quiénes cobran este martes 11 de agosto
Este martes, ANSES tiene previsto el pago de distintas prestaciones según la terminación del DNI.
Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 1.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: todas las terminaciones, según el período vigente informado.
Para conocer la fecha y el lugar de cobro correspondiente a cada beneficiario, se puede consultar la información personalizada de Mi ANSES.
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Además de las cuestiones estrictamente vinculadas con la salida de casa, hay dos datos que pueden resultar útiles para organizar el día.
Desde este lunes 10 de agosto aumentó el valor de la Unidad Fija (UF) utilizada para calcular las multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe. El nuevo valor quedó establecido en $2.092, según información municipal citada por El Litoral.
También continúa disponible la información actualizada sobre los recorridos de las líneas de colectivos de la ciudad, especialmente útil en una jornada con varios desvíos por obras.
Antes de salir de casa: el checklist de este martes
Antes de arrancar la jornada, conviene tener en cuenta:
✅ Clima: frío, con máxima de 12°C y cielo mayormente nublado.
✅ Abrigo: llevar ropa de abrigo, especialmente si la salida es temprano.
✅ Tránsito: hay cortes y reducción de calzada por obras en distintos puntos.
✅ Colectivos: varias líneas modifican sus recorridos.
✅ Luz: hay cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.
✅ Agua: hay trabajos de ASSA que pueden generar restricciones en la circulación.
✅ ANSES: cobran jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según terminación de DNI.
✅ Qué evitar: circular sin prever demoras por las zonas intervenidas.
✅ Qué llevar: abrigo y, si el viaje es largo, tiempo extra para posibles desvíos.
✅ Recomendación del día: antes de salir, revisar el estado del tránsito y confirmar si el recorrido habitual está afectado por obras.
La clave para este martes es simple: abrigo para enfrentar el frío y unos minutos extra para circular. La jornada se presenta estable desde el punto de vista meteorológico, pero las numerosas intervenciones sobre calles y los cortes programados de energía hacen conveniente organizar el recorrido antes de salir.