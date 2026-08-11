Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 11 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Aguado, Solís, Espora y Hernandarias
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia
09:00 - 13:00 Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego
12:00 - 16:00 Complejo habitacional Amarras Center
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Gaboto, Saavedra, Hipólito Irigoyen y Av. del Trabajo
Rincón
08:00 - 10:00 Andrade, E. López, Guzmán hasta terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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