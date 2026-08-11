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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 11 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 12:30 Aguado, Solís, Espora y Hernandarias

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia

09:00 - 13:00 Ayacucho, Italia, Callejón Roca y Dorrego

12:00 - 16:00 Complejo habitacional Amarras Center

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Gaboto, Saavedra, Hipólito Irigoyen y Av. del Trabajo

Rincón

08:00 - 10:00 Andrade, E. López, Guzmán hasta terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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