Reclamo de vecinos

Un camión arrancó cables de luz en el norte de la ciudad de Santa Fe: dejó viviendas sin servicio e importantes daños

Un camión que circulaba por Zavalla al 6100 enganchó el tendido eléctrico y derribó parte de la infraestructura durante la madrugada de este lunes. Vecinos denuncian importantes pérdidas materiales, interrupciones en los servicios y reclaman soluciones por el estado de abandono de la zona.