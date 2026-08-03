Varios vecinos se quedaron sin luz e internet durante la madrugada de este lunes. Los vecinos de Zavalla al 6100, entre Gorostiaga y Pedro de Vega, relataron a El Litoral, que un camión que transportaba una batea habría circulado con una pala o mecanismo elevado, enganchó los cables del tendido eléctrico y provocó una serie de destrozos a lo largo de varias cuadras antes de retirarse del lugar sin detenerse.
Un camión arrancó cables de luz en el norte de la ciudad de Santa Fe: dejó viviendas sin servicio e importantes daños
Un camión que circulaba por Zavalla al 6100 enganchó el tendido eléctrico y derribó parte de la infraestructura durante la madrugada de este lunes. Vecinos denuncian importantes pérdidas materiales, interrupciones en los servicios y reclaman soluciones por el estado de abandono de la zona.
Daños en viviendas y un poste que quedó a punto de caer
Marta, una de las vecinas afectadas, contó que el hecho ocurrió alrededor de las 6.15 y que el vehículo arrancó de cuajo las conexiones eléctricas domiciliarias, además de afectar un poste de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
"Pasó un camión de los que llevan batea atrás. No había bajado la pala y nos arrancó todos los cruces de la luz. A mí me sacó el caño de la bajada eléctrica de la pared y a otros vecinos también les provocó daños", explicó.
El impacto fue tal que uno de los postes quedó inclinado y apoyado sobre una propiedad particular. Ante el riesgo de que cayera, un vecino improvisó un soporte para evitar que terminara desplomándose sobre su vivienda.
Hasta el lugar acudió personal del COBEM para realizar una primera intervención, aunque la estructura permanecía comprometida mientras se aguardaba una reparación definitiva.
La vecina aseguró que el camionero continuó su recorrido pese a los daños ocasionados.
"Pasó, hizo todo el daño y se fue. No sabemos quién era ni de qué empresa", lamentó.
Además de los desperfectos en la infraestructura pública, Marta deberá afrontar la reparación completa de la instalación eléctrica de su vivienda.
"Tengo que volver a comprar el caño de la luz y hacer toda la bajada nuevamente. Es un gasto muy importante", señaló.
Sin luz, con cortes de internet y reclamos que llevan más de dos décadas
Los vecinos estiman que varias familias quedaron sin suministro eléctrico y también sin conexión a internet debido a la rotura del tendido.
"En esta cuadra somos cinco o seis familias afectadas, pero el camión siguió hacia Pedro de Vega y Peñaloza haciendo más daños. Debe haber muchos más vecinos sin servicios", indicó Marta.
El episodio también agravó un problema que, según denuncian, arrastran desde hace años: la falta de iluminación pública.
El poste dañado sostenía una luminaria LED instalada por el municipio, pero los vecinos sostienen que el barrio ya presentaba importantes sectores a oscuras.
"Hay muchísimos metros entre una calle y otra sin iluminación. De noche esto es una oscuridad total", afirmó.
La situación, agregan, se combina con la presencia de un basural crónico en las inmediaciones. Según explicó Marta, hace aproximadamente un mes la Municipalidad había instalado una cámara de vigilancia para identificar a quienes arrojaban residuos en el lugar, pero el dispositivo fue incendiado poco tiempo después.
La vecina incluso considera que la acumulación de basura y montículos de tierra pudo haber influido en la maniobra del camión.
"Hay tanta basura y tantas montañas de tierra que, calculo, el camionero dobló sin darse cuenta de las condiciones del lugar y terminó llevándose todo por delante", expresó.
Los destrozos también alcanzaron el patio de su vivienda, donde quedaron escombros y partes de la instalación eléctrica dispersas tras el paso del vehículo.
"El poste de la bajada lo arrastró unos 20 metros. Por suerte hoy mis nietos no estaban en casa, porque podría haber sido mucho más grave", relató.
Finalmente, Marta cuestionó la falta de respuestas oficiales a los reclamos históricos del barrio.
"Desde 2005 venimos presentando notas a la Municipalidad por el basural, el alumbrado y las mejoras que necesita esta zona. Hasta ahora no obtenemos respuestas. Nadie se quiere hacer cargo y sentimos que esta parte de la ciudad está completamente olvidada", concluyó.