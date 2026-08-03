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Aumentó el peaje en la autopista Santa Fe - Rosario: el cuadro tarifario y cómo acceder a los descuentos del 50%

Comenzó a regir el nuevo esquema tarifario en las rutas provinciales. Todos los precios por categoría, según el tipo de paso y el sistema de pago utilizado.

Los nuevos precios comenzaron a regir desde el sábado 1° de agosto.Los nuevos precios comenzaron a regir desde el sábado 1° de agosto.
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Desde el 1° de agosto entró en vigencia la actualización del esquema tarifario en las estaciones de peaje de la autopista Santa Fe - Rosario. La medida establece un nuevo cuadro de precios según la categoría del vehículo, el punto de cobro atravesado y el método de pago seleccionado por el conductor, contemplando bonificaciones para quienes utilicen el sistema dinámico TelePASE.

En el caso de la Categoría 1, correspondiente a automóviles y vehículos livianos, la tarifa en la cabina Troncal pasó a ser de $4.000 para el pago manual, mientras que aquellos usuarios adheridos al sistema de TelePASE abonarán $3.200 tras aplicarse un descuento del 20%.

En las estaciones situadas en Accesos, el valor para esta misma categoría se fijó en $1.500 en la vía manual y $1.200 con telepeaje. En tanto, en las estaciones clasificadas como Complemento, el pago en efectivo asciende a $2.500 y con descuento se reduce a $2.000.

El corredor vial más importante de la provincia actualizó el monto de los peajes.El corredor vial más importante de la provincia actualizó el monto de los peajes.

Impacto

Los vehículos comprendidos en las Categorías 2 y 3 sufrieron reajustes similares en sus tres modalidades de cobro. Para ambas categorías, pasar por el peaje Troncal cuesta $8.000 en ventanilla manual y $6.400 con TelePASE. En la cabina de Acceso, los montos se ubicaron en $3.000 y $2.400, respectivamente.

Para la red de Complemento, la tarifa fijada en efectivo alcanza los $5.000, con la opción de reducirse a $4.000 para quienes paguen a través del dispositivo electrónico en sus vehículos.

Por su parte, el transporte pesado correspondiente a las categorías 4, 5 y 6 registra los incrementos más significativos en términos absolutos, dada la mayor dimensión y exigencia del tránsito de estas unidades sobre las calzadas provinciales.

En la Categoría 4, el valor del paso Troncal manual escaló hasta los $16.000, mientras que la Categoría 5 llegó a $24.000 y la Categoría 6 alcanzó los $28.000.

En el sector sur, se sumó el tercer carril para aliviar el tránsito.En el sector sur, se sumó el tercer carril para aliviar el tránsito.

Beneficios

La gran novedad dentro del nuevo cuadro operativo radica en la segmentación del programa "TelePASE STA FE 50%", una bonificación especial dirigida al sector productivo y de transporte de mayor porte. Las categorías 4, 5 y 6 cuentan con un beneficio diferencial de hasta la mitad del valor nominal cuando el pago se efectúa mediante este padrón provinciano.

Gracias a este esquema, un camión de Categoría 4 que abona $16.000 en vía manual Troncal, paga $12.800 con la bonificación estándar del 20% o tan solo $8.000 si cuenta con la franquicia local al 50%.

De igual forma, en la Categoría 5 el costo pasa de $24.000 a $12.000 bajo dicha modalidad, y en la Categoría 6 disminuye a la mitad, ubicándose en $14.000 frente a los $28.000 del pago en efectivo. En los Accesos y Complementos se aplica la misma relación de descuento proporcional.

Desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia remarcaron la importancia de promover el dinamismo del tránsito a través del cobro automático para evitar congestiones en los accesos clave. Se recomienda a los conductores frecuentes gestionar el dispositivo de cobro electrónico para congelar el impacto de los últimos aumentos tarifarios.

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