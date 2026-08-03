Desde el 1° de agosto entró en vigencia la actualización del esquema tarifario en las estaciones de peaje de la autopista Santa Fe - Rosario. La medida establece un nuevo cuadro de precios según la categoría del vehículo, el punto de cobro atravesado y el método de pago seleccionado por el conductor, contemplando bonificaciones para quienes utilicen el sistema dinámico TelePASE.
Aumentó el peaje en la autopista Santa Fe - Rosario: el cuadro tarifario y cómo acceder a los descuentos del 50%
Comenzó a regir el nuevo esquema tarifario en las rutas provinciales. Todos los precios por categoría, según el tipo de paso y el sistema de pago utilizado.
En el caso de la Categoría 1, correspondiente a automóviles y vehículos livianos, la tarifa en la cabina Troncal pasó a ser de $4.000 para el pago manual, mientras que aquellos usuarios adheridos al sistema de TelePASE abonarán $3.200 tras aplicarse un descuento del 20%.
En las estaciones situadas en Accesos, el valor para esta misma categoría se fijó en $1.500 en la vía manual y $1.200 con telepeaje. En tanto, en las estaciones clasificadas como Complemento, el pago en efectivo asciende a $2.500 y con descuento se reduce a $2.000.
Impacto
Los vehículos comprendidos en las Categorías 2 y 3 sufrieron reajustes similares en sus tres modalidades de cobro. Para ambas categorías, pasar por el peaje Troncal cuesta $8.000 en ventanilla manual y $6.400 con TelePASE. En la cabina de Acceso, los montos se ubicaron en $3.000 y $2.400, respectivamente.
Para la red de Complemento, la tarifa fijada en efectivo alcanza los $5.000, con la opción de reducirse a $4.000 para quienes paguen a través del dispositivo electrónico en sus vehículos.
Por su parte, el transporte pesado correspondiente a las categorías 4, 5 y 6 registra los incrementos más significativos en términos absolutos, dada la mayor dimensión y exigencia del tránsito de estas unidades sobre las calzadas provinciales.
En la Categoría 4, el valor del paso Troncal manual escaló hasta los $16.000, mientras que la Categoría 5 llegó a $24.000 y la Categoría 6 alcanzó los $28.000.
Beneficios
La gran novedad dentro del nuevo cuadro operativo radica en la segmentación del programa "TelePASE STA FE 50%", una bonificación especial dirigida al sector productivo y de transporte de mayor porte. Las categorías 4, 5 y 6 cuentan con un beneficio diferencial de hasta la mitad del valor nominal cuando el pago se efectúa mediante este padrón provinciano.
Gracias a este esquema, un camión de Categoría 4 que abona $16.000 en vía manual Troncal, paga $12.800 con la bonificación estándar del 20% o tan solo $8.000 si cuenta con la franquicia local al 50%.
De igual forma, en la Categoría 5 el costo pasa de $24.000 a $12.000 bajo dicha modalidad, y en la Categoría 6 disminuye a la mitad, ubicándose en $14.000 frente a los $28.000 del pago en efectivo. En los Accesos y Complementos se aplica la misma relación de descuento proporcional.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia remarcaron la importancia de promover el dinamismo del tránsito a través del cobro automático para evitar congestiones en los accesos clave. Se recomienda a los conductores frecuentes gestionar el dispositivo de cobro electrónico para congelar el impacto de los últimos aumentos tarifarios.