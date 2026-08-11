Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducciones de calzada
Corte de pasto RN 11 : Gobernador Crespo – San Justo – Santa Fe
Reducción del carril
Vialidad Nacional sostiene acciones de mantenimiento sobre RN 11 al norte de la capital provincial.
En la ciudad de Rosario
Circulación normalizada en Buenos Aires y Rioja, y en Laprida y Córdoba. Las líneas de colectivos retoman sus recorridos en el sector.
Túnel Subfluvial
Siguen los desvíos de tránsito en cabecera Santa Fe, circular con precaución respetando las indicaciones.
Congestión Vehicular
En el KM 30, altura de Villa La Ribera. Congestión vehicular debido a gran afluencia de tránsito pesado en el ingreso a los puertos. Camiones en banquina de autopista. - Circular con precaución
Rutas y accesos de la provincia de Santa Fe
RN A012: corte total en el cruce con RN 34
Se mantiene el corte total de la RN A012 en la intersección con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán.
Se encuentran habilitados los siguientes desvíos:
Vecinos del barrio ubicado al norte de la A012: pueden acceder por el camino alternativo paralelo a la ruta. El paso está habilitado únicamente para vehículos livianos.
Vecinos del barrio ubicado al sur de la A012: pueden ingresar y egresar por la banquina habilitada sobre la A012, también solo para vehículos livianos.
Tránsito pesado: únicamente podrá acceder al Parque Industrial de Roldán a través de la A012 y la RN 1V 09.
Además, permanece prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
RN 11: trabajos y restricciones de circulación
En Puerto General San Martín se realizan trabajos sobre la RN 11, en el tramo comprendido entre avenida Córdoba y la RP 10, en jurisdicción de San Lorenzo.
Las tareas incluyen bacheo profundo, fresado, repavimentación y recalce de banquinas.
Durante el horario de trabajo se prevén interrupciones de circulación. El transporte público de pasajeros y los servicios de emergencia y seguridad están exceptuados.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
Continúa vigente el desvío implementado en el marco de las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, quedó operativo un desvío para la mano que circula hacia Santo Tomé.
En ese sector, la mano que normalmente conduce hacia Santa Fe funciona durante aproximadamente 200 metros en doble sentido.
Se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recuerda que continúan diferentes obras sobre rutas primarias y secundarias de Santa Fe.
Trabajos de pavimentación:
Ruta 10-S: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-S: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Trabajos de repavimentación:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-S: Bernardo de Irigoyen – AP-01, departamento San Lorenzo.
Rotondas en construcción
También se desarrollan obras en distintas rotondas de la provincia:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96, Miguel Torres – RP 93, departamento General López.
RP 70 – RP 6 Este, en Esperanza.
RP 70 – RP 6 Oeste, en Esperanza.
Avenida Newbery, en el acceso al aeropuerto de Rosario.
RP 13 – RP 66, en Carlos Pellegrini.
RP 39 / RN 34, en Arrufó.
RP 5 / RP 2, departamento La Capital.
Obras y trabajos en puentes
Continúan además diferentes intervenciones vinculadas con puentes y accesos:
Ruta 98-S: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, entre Moussy y La Sarita, departamento General Obligado.
Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: pavimentación de puente y construcción de rotondas.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39: trabajos sobre los puentes del río Salado y recomposición de taludes, departamento San Justo.
Nuevo puente carretero RN 11: Santa Fe-Santo Tomé.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Ruta 32: puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 a KM 121, altura de Desvío Arijón. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Alvear entre Regis Martinez y Salvador del Carril (07.00 - 09.00 hs) Trabajo de Assa.
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (14.30 - 15.30 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona Afectada: Alvear 5300 entre Salvador del Carril y Regis Martínez (07.00 - 09.00 hs)
Línea 8 (Vuelta): de recorrido habitual por A. Delgado – Necochea – Salvador del Carril – Alvear a recorrido.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre
Línea 2 (Ida): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 1 - 4 y 5 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 10 - 11 y 14 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza a recorrido.