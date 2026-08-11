Mantenimiento preventivo

Aguas Santafesinas intensifica la limpieza cloacal en la ciudad: dónde continúan los trabajos

El vocero de Aguas Santafesinas, Germán Nessier, detalló las tareas realizadas para retirar sedimentos y residuos de más de 17 km de cañerías y explicó cómo continuará el cronograma de mantenimiento en distintosbarrios de la capital provincial.