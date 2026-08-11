Aguas Santafesinas puso en marcha un operativo intensivo de mantenimiento preventivo y correctivo de la red cloacal de barrio Centenario, en la ciudad de Santa Fe. Las tareas comenzaron a fines de julio y continuarán durante todo agosto, con la participación de cinco camiones pesados equipados especialmente para intervenir en los conductos.
Aguas Santafesinas intensifica la limpieza cloacal en la ciudad: dónde continúan los trabajos
El vocero de Aguas Santafesinas, Germán Nessier, detalló las tareas realizadas para retirar sedimentos y residuos de más de 17 km de cañerías y explicó cómo continuará el cronograma de mantenimiento en distintosbarrios de la capital provincial.
El operativo contempla la limpieza, aspiración y extracción de sedimentos y residuos acumulados en las cañerías, con el objetivo de mejorar el funcionamiento hidráulico y prevenir posibles obstrucciones.
Más de 17 kilómetros de cañerías
El sistema cloacal de barrio Centenario alcanza a unos 10.000 vecinos y comprende más de 17 kilómetros de conductos, unas 1.700 conexiones domiciliarias y más de 220 cámaras de acceso ubicadas en la vía pública.
En estesentido, Germán Nessier, vocero de Aguas Santafesinas, explicó a CyD Noticias que el trabajo forma parte de una planificación que busca intervenir de manera integral en cada cuenca. “Esto se inició anteriormente, se trabajó en Candioti Norte, también en barrio 7 Jefes. En este momento se desarrolla en barrio Centenario”, indicó.
Una vez finalizada esta etapa, el cronograma contempla continuar con intervenciones en Jardín Mayoraz, parte de barrio Belgrano y Guadalupe Oeste, dentro de la planificación prevista hasta fin de año.
Equipos especiales y doble jornada
Para realizar las tareas se utilizan equipos pesados que permiten intervenir en distintos puntos de la red. Los trabajos se desarrollan durante la mañana y la tarde, con una modalidad de doble jornada para aprovechar la capacidad operativa disponible.
El procedimiento permite utilizar mangueras con diferentes tipos de toberas para inyectar agua a presión y liberar obstrucciones. Además, los equipos realizan la succión y extracción de los materiales acumulados, especialmente en las cámaras de acceso.
Según el vocero, el objetivo es anticiparse a posibles inconvenientes y mejorar el funcionamiento general del servicio. “Cada cuenca tiene su peculiaridad”, sostuvo, y recordó que el sistema cloacal de la ciudad de Santa Fe comprende cerca de 700 kilómetros de cañerías.
Residuos equivalentes a dos camiones
Durante los primeros trabajos realizados en Centenario se logró retirar una cantidad significativa de sedimentos y sólidos acumulados en la red. Nessier explicó que el avance del operativo ya supera el 40% del trabajo programado. “En la primera semana donde se hizo esta limpieza con estos equipos especiales se extrajo un volumen equivalente a la carga de dos camiones volcadores”, detalló.
La extracción de estos materiales permite liberar espacio dentro de los conductos y favorecer la circulación de los líquidos, reduciendo el riesgo de inconvenientes en distintos puntos del sistema.
El pedido a los vecinos
Desde Aguas Santafesinas también remarcaron que el mantenimiento de la infraestructura debe complementarse con un uso adecuado del servicio por parte de los usuarios.
Nessier recordó que la red fue diseñada para recibir determinados líquidos provenientes de los hogares y advirtió sobre los problemas que generan los residuos sólidos, tóxicos u otros materiales que terminan dentro de las cañerías.
Además, la empresa trabaja con establecimientos gastronómicos y otros generadores de grasa para promover buenas prácticas y reducir el impacto de estos residuos sobre la red.
Un plan que incluye otros puntos de la ciudad
El operativo en Centenario se suma a otras tareas de mantenimiento que Aguas Santafesinas desarrolla en diferentes sectores de Santa Fe. Entre ellas se encuentran trabajos en estaciones de rebombeo, controles sobre los volcados de establecimientos gastronómicos y acciones vinculadas con el sector de la construcción.
“Se van sumando distintos frentes de vuelta”, indicó Nessier al referirse a las intervenciones previstas en otras estaciones y sectores de la ciudad.
De esta manera, la empresa busca avanzar con un esquema de mantenimiento por cuencas, priorizando la prevención y la atención integral de la infraestructura para sostener el funcionamiento de la red cloacal durante todo el año.