Para tener encuenta

¿Tenés una pérdida de agua en la vereda? Cómo saber quién debe pagar la reparación en Santa Fe

Una pérdida de agua frente a una vivienda no siempre es responsabilidad del propietario. La ubicación exacta de la rotura determina quién debe hacerse cargo de la reparación. Qué dice la normativa en Santa Fe, cuándo interviene Aguas Santafesinas y cómo reclamar para obtener una solución.