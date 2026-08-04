Una pérdida de agua que aparece en la vereda puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Además del desperdicio de un recurso cada vez más valioso, surgen dudas sobre quién debe reparar la rotura, cuánto puede costar la obra y si el vecino está obligado a pagarla.
¿Tenés una pérdida de agua en la vereda? Cómo saber quién debe pagar la reparación en Santa Fe
Una pérdida de agua frente a una vivienda no siempre es responsabilidad del propietario. La ubicación exacta de la rotura determina quién debe hacerse cargo de la reparación. Qué dice la normativa en Santa Fe, cuándo interviene Aguas Santafesinas y cómo reclamar para obtener una solución.
La respuesta no siempre es la misma. Todo depende de dónde se origine la falla. Conocer esa diferencia puede evitar gastos innecesarios, demoras en la reparación e incluso problemas legales.
La clave está en el lugar donde se produce la pérdida
Aunque a simple vista todas las pérdidas de agua parecen iguales, la legislación provincial establece responsabilidades diferentes según el punto de la red donde se produzca la rotura.
En términos generales, si la pérdida pertenece a la red pública de distribución, la reparación corre por cuenta de Aguas Santafesinas (ASSA). En cambio, si la rotura se encuentra dentro de la instalación que abastece exclusivamente a una vivienda, el responsable es el propietario del inmueble.
Esta diferencia es importante porque una reparación particular puede representar un gasto significativo, mientras que cuando corresponde a la empresa prestataria no tiene costo para el usuario.
Cuándo la reparación debe hacerla Aguas Santafesinas
ASSA debe intervenir sin cobrarle al vecino cuando el problema se encuentra en la infraestructura pública o en la conexión externa del servicio.
Entre los casos más habituales se encuentran:
Roturas en los caños maestros de distribución ubicados debajo de la calle o la vereda.
Pérdidas en la conexión que une la red pública con la llave de paso principal o el medidor, inclusive.
Hundimientos o roturas del pavimento y de la vereda provocados por trabajos anteriores realizados por la empresa cuando el cierre de la excavación presenta fallas.
En estas situaciones corresponde realizar un reclamo para que la empresa genere una orden de trabajo y programe la reparación.
Cuándo el costo corresponde al frentista
La responsabilidad cambia cuando la pérdida se produce en la instalación privada.
Esto incluye:
Las cañerías que van desde el medidor hacia el interior de la vivienda.
Los caños de agua que abastecen exclusivamente al inmueble.
Los desagües pluviales que atraviesan la vereda para conducir el agua de lluvia hasta la cuneta.
En estos casos el propietario debe contratar la reparación correspondiente.
Además, existe otro aspecto que muchas personas desconocen: si una rotura originada en una instalación privada provoca el deterioro de la vereda y un peatón sufre una caída o un accidente, la responsabilidad civil puede recaer sobre el dueño del inmueble.
Qué hacer si aparece una pérdida de agua y cómo reclamar correctamente
Saber quién debe reparar la pérdida es solo el primer paso. También es importante actuar rápidamente para evitar que el problema empeore.
Paso 1: identificar dónde está la pérdida
Antes de realizar un reclamo conviene observar algunos detalles.
Si el agua brota cerca del medidor o desde la calle, es probable que el inconveniente pertenezca a la red pública.
Si la humedad aparece después del medidor o dentro del terreno de la vivienda, generalmente corresponde a una instalación interna.
Cuando existen dudas, la empresa puede verificar el origen de la pérdida.
Paso 2: registrar el problema
Tomar fotografías de la pérdida, del estado de la vereda y del sector donde se encuentra el medidor puede resultar útil tanto para el reclamo como para una eventual inspección.
También conviene registrar la fecha en la que comenzó el inconveniente.
Paso 3: realizar el reclamo
Si la pérdida corresponde a la red pública, el vecino debe generar una orden de trabajo a través de alguno de los canales habilitados por ASSA.
Los principales son:
La Oficina Virtual disponible las 24 horas.
El servicio de atención por WhatsApp al +54 341 695-0008.
Una vez efectuado el trámite, es fundamental conservar el número de reclamo.
Ese comprobante permite realizar el seguimiento del caso y constituye la constancia formal si posteriormente fuera necesario intervenir ante otros organismos.
Paso 4: acudir al Enress si no hay respuesta
Cuando la empresa no brinda una solución en un plazo razonable o la reparación resulta insuficiente, el usuario puede presentar un reclamo ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
El organismo recibe denuncias mediante sus canales de atención y también ofrece una línea telefónica gratuita para consultas y reclamos.
Qué plazos establece la normativa
El marco regulatorio de los servicios sanitarios en Santa Fe, establecido por la Ley Provincial Nº 11.220, prevé distintos procedimientos según el tipo de pérdida.
Las fugas importantes que afectan la vía pública deben recibir tratamiento prioritario debido al riesgo que representan para la seguridad de las personas y por el importante desperdicio de agua potable.
En cambio, cuando ASSA detecta que la pérdida corresponde a una instalación privada, debe notificar al propietario para que realice la reparación.
En esos casos, la normativa prevé un plazo de diez días hábiles para solucionar el problema antes de que el prestador pueda intervenir aplicando los costos que correspondan.