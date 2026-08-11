Villa Gobernador Gálvez avanza en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la prevención y la investigación de hechos delictivos.
Villa Gobernador Gálvez amplía su sistema de videovigilancia y avanza con tecnología de inteligencia artificial
La ciudad cuenta actualmente con 1.277 cámaras, entre las del Centro de Monitoreo municipal y las integradas al Sistema Lince. La plataforma, que reúne más de 6.000 dispositivos en Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez, permitió esclarecer 730 hechos delictivos, según los datos presentados durante una reunión con empresarios y comerciantes.
En ese marco, autoridades municipales, empresarios y comerciantes participaron de una presentación del Sistema Lince, una plataforma de videovigilancia que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes provenientes de distintos puntos de las ciudades.
La actividad contó con la participación del intendente Alberto Ricci y el concejal Esteban Lenci, junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El encuentro permitió conocer el funcionamiento del sistema y analizar las posibilidades de articulación entre las herramientas públicas de monitoreo y los dispositivos de seguridad instalados por comercios y empresas.
Una red de más de 6.000 cámaras
El Sistema Lince integra actualmente más de 6.000 cámaras distribuidas entre Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo con la información presentada durante la jornada, la utilización de esta tecnología permitió esclarecer hasta el momento 730 hechos.
La principal característica de la plataforma es la posibilidad de integrar imágenes provenientes de diferentes cámaras y analizarlas mediante herramientas de inteligencia artificial. De esta manera, ante un hecho denunciado a través del 911, los investigadores pueden reconstruir recorridos y movimientos a partir de los registros disponibles en distintos puntos del territorio.
En Villa Gobernador Gálvez se encuentran actualmente activas alrededor de 850 cámaras vinculadas al sistema, según explicó Ricci. El intendente destacó que la tecnología permite agilizar el análisis de grandes volúmenes de información registrados durante las horas de funcionamiento de los dispositivos.
“Es un sistema que no solo cuenta con cámaras, sino también con inteligencia artificial que analiza la información de las horas de grabación y permite una resolución más eficiente de los hechos”, señaló Ricci.
De 110 cámaras a 1.277
El crecimiento de la infraestructura de videovigilancia también se refleja en la evolución del sistema municipal. Según detalló el intendente, cuando asumió en 2015 la ciudad contaba con 110 cámaras, de las cuales solamente 35 se encontraban operativas.
Actualmente, Villa Gobernador Gálvez dispone de unas 400 cámaras propias instaladas con fibra óptica y transmisión continua, a las que se suman las incorporadas mediante el Sistema Lince.
De esta manera, la ciudad cuenta en total con 1.277 cámaras entre ambos sistemas, una expansión que también generó nuevas necesidades en materia de infraestructura para el monitoreo.
En ese sentido, Ricci adelantó que en las próximas semanas se licitará la construcción de un nuevo Centro de Monitoreo municipal, debido a que las instalaciones actuales quedaron chicas frente al crecimiento de la cantidad de dispositivos.
“La ciudad hoy cuenta con 1.277 cámaras en toda la ciudad, entre las del Centro de Monitoreo local y las del Sistema Lince”, remarcó.
Articulación con comercios y empresas
Uno de los objetivos de la presentación fue acercar el funcionamiento de Lince al sector privado. Empresarios y comerciantes pudieron conocer las características de la plataforma y las posibilidades de articular sus propios sistemas de videovigilancia con las herramientas disponibles en materia de seguridad.
La incorporación de cámaras privadas a una estrategia integral de monitoreo constituye uno de los aspectos sobre los que se busca avanzar, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de imágenes ante situaciones que requieran una investigación.
La presentación realizada en Villa Gobernador Gálvez forma parte de una estrategia que apunta a combinar infraestructura, conectividad y herramientas de análisis de imágenes para mejorar los tiempos de respuesta y aportar información a las investigaciones.
Durante el encuentro, Ricci destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró la posibilidad de que comerciantes y empresarios conozcan directamente el funcionamiento del Sistema Lince y su aplicación en Villa Gobernador Gálvez, Rosario y San Lorenzo.