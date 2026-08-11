Seguridad

Villa Gobernador Gálvez amplía su sistema de videovigilancia y avanza con tecnología de inteligencia artificial

La ciudad cuenta actualmente con 1.277 cámaras, entre las del Centro de Monitoreo municipal y las integradas al Sistema Lince. La plataforma, que reúne más de 6.000 dispositivos en Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez, permitió esclarecer 730 hechos delictivos, según los datos presentados durante una reunión con empresarios y comerciantes.