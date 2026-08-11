Define acciones para el desarrollo

San Lorenzo avanza con la segunda etapa de su Plan Estratégico

La ciudad presentó las líneas de Desarrollo Local y Turismo Receptivo que orientarán una nueva etapa del Plan Estratégico San Lorenzo. El proceso busca transformar el diagnóstico realizado sobre la ciudad en programas y acciones concretas, con participación de instituciones, emprendedores y actores vinculados a la actividad productiva y turística.