San Lorenzo comenzó a transitar una nueva etapa de su Plan Estratégico, con la presentación de los principales lineamientos que orientarán las políticas vinculadas al desarrollo local y al turismo receptivo.
San Lorenzo avanza con la segunda etapa de su Plan Estratégico
La ciudad presentó las líneas de Desarrollo Local y Turismo Receptivo que orientarán una nueva etapa del Plan Estratégico San Lorenzo. El proceso busca transformar el diagnóstico realizado sobre la ciudad en programas y acciones concretas, con participación de instituciones, emprendedores y actores vinculados a la actividad productiva y turística.
La presentación se realizó en el auditorio del Complejo Museológico y estuvo encabezada por el intendente Leonardo Raimundo. Participaron además el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral; el subsecretario de Turismo y Desarrollo Local, Damián Perassi; el coordinador del programa, Guillermo Álvarez, y representantes de instituciones, operadores turísticos, emprendedores y otros actores de la comunidad.
El encuentro marcó el inicio de la segunda fase del proceso de planificación, que ahora deja atrás la instancia de relevamiento y diagnóstico para avanzar hacia la gestión y la implementación de acciones.
Del diagnóstico a la acción
Durante la jornada se dieron a conocer los principales programas y líneas de trabajo que se desarrollarán a partir de las demandas, necesidades y oportunidades identificadas durante la primera etapa del Plan Estratégico.
La propuesta apunta a establecer herramientas que permitan fortalecer el desarrollo económico local y, al mismo tiempo, consolidar la actividad turística como uno de los sectores con potencial de crecimiento para la ciudad.
En este marco, se plantea una participación activa de instituciones, emprendedores, operadores turísticos y representantes de distintos sectores vinculados con la producción y los servicios.
El objetivo es que las iniciativas que surjan del proceso puedan incorporar diferentes miradas y experiencias de quienes forman parte de la actividad cotidiana de San Lorenzo.
Una planificación con participación
Durante la presentación, el intendente Leonardo Raimundo destacó el carácter participativo que se buscó darle al proceso de planificación y remarcó la necesidad de actualizar periódicamente los objetivos de la ciudad frente a nuevos escenarios y desafíos.
“Puede ser el ejercicio de un grupo de técnicos o políticos que se creen que saben más que los demás o puede ser el fruto del trabajo participativo, que hemos realizado en San Lorenzo”, señaló.
En esa línea, sostuvo que los avances alcanzados por la ciudad deben estar acompañados por un proceso permanente de renovación y por la incorporación de nuevos desafíos.
La segunda etapa del Plan Estratégico busca precisamente profundizar ese mecanismo de participación, incorporando aportes de distintos sectores a medida que se implementen las nuevas líneas de trabajo.
Una política de Estado
Desde el municipio señalaron que el Plan Estratégico San Lorenzo está concebido como una política de Estado, con objetivos que trascienden los períodos de una determinada gestión de gobierno.
La intención es establecer una hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad que pueda sostenerse en el tiempo y adaptarse a las nuevas necesidades y oportunidades que surjan.
En ese sentido, el proceso continúa abierto a la incorporación de propuestas de instituciones, emprendedores y vecinos interesados en aportar iniciativas vinculadas con el desarrollo local y el turismo.