Durante la jornada se recordó la historia y los orígenes de Ambrosetti, destacando el trabajo de sus fundadores y de las familias que construyeron la identidad de la comunidad.
Ambrosetti celebró el 134° aniversario de su fundación
El senador provincial Felipe Michlig participó del acto por el 134° aniversario de Ambrosetti, realizado en la sede del Club San Lorenzo, el que estuvo encabezado por la presidenta comunal Dianela Michlig.
La presidenta comunal Dianela Michlig destacó “el espíritu solidario de los ambrosettinos, el trabajo conjunto y el acompañamiento del Gobierno provincial, los legisladores, instituciones y vecinos para continuar impulsando el crecimiento de la localidad”.
Por su parte, el senador Michlig destacó la importancia de celebrar las raíces de Ambrosetti y renovar el compromiso de seguir acompañando a la localidad y trabajando por su crecimiento y desarrollo.
La celebración continuó con la presentación de academias locales, bailes y distintas expresiones tradicionales, en una jornada de encuentro para toda la comunidad.
“Nace un niño, nace un árbol”
En el marco del aniversario también se dio continuidad al programa comunal “Nace un niño, nace un árbol”, establecido mediante la Resolución N° 506/2024. La iniciativa contempla que por cada niño o niña nacido en Ambrosetti se plantee un árbol con su nombre en la Plaza General José de San Martín, frente a su domicilio o en otro espacio familiar.
En esta oportunidad se entregó el árbol correspondiente al último niño nacido en las proximidades del aniversario, Alison Hibby Cassino, cuyo nombre quedará grabado en la Plaza San Martín junto a una plaqueta testimonial. La mamá, Maura Cassino, recibió el árbol junto a las autoridades.