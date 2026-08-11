Se desarrollará del 19 al 24 de agosto

Michlig acompañó el lanzamiento de la ExpoTotal 2026 de la Sociedad Rural de San Cristóbal

“Después de tantos años ininterrumpidos, realmente habla a las claras del compromiso con el sistema productivo, con la producción en general y con la importancia que tiene para generar oportunidades, empleo, crecimiento y desarrollo”, señaló.