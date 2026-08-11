El senador provincial Felipe Michlig participó este lunes del lanzamiento de la 85.ª edición de la ExpoTotal 2026 de la Sociedad Rural de San Cristóbal, actividad que se desarrolló en el Centro Cívico Departamental y que fue encabezada por el presidente de la institución, Francisco Mayoraz.
Michlig acompañó el lanzamiento de la ExpoTotal 2026 de la Sociedad Rural de San Cristóbal
“Después de tantos años ininterrumpidos, realmente habla a las claras del compromiso con el sistema productivo, con la producción en general y con la importancia que tiene para generar oportunidades, empleo, crecimiento y desarrollo”, señaló.
Durante la presentación, Mayoraz destacó la importancia de realizar el lanzamiento en el Centro Cívico, señalando que se trata de un espacio abierto a toda la comunidad y que la ExpoTotal “es de San Cristóbal y para San Cristóbal”.
Asimismo, remarcó el acompañamiento de las autoridades y del sector privado para concretar una nueva edición de la exposición.
Compromiso y acompañamiento
Por su parte, Michlig destacó la extensa trayectoria de la ExpoTotal y de la Sociedad Rural de San Cristóbal, resaltando el compromiso sostenido con el sistema productivo y el desarrollo de la región. “Después de tantos años ininterrumpidos, realmente habla a las claras del compromiso con el sistema productivo, con la producción en general y con la importancia que tiene para generar oportunidades, empleo, crecimiento y desarrollo”, señaló.
Asimismo, el senador ratificó su acompañamiento a la institución y al sector productivo, destacando el respaldo del Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, a la producción, la industria, el comercio y los servicios.
Cronograma de actividades
También se presentó el cronograma de actividades, que tendrá como anticipo la ExpoCarne Regional, este jueves 13 de agosto, y continuará con la ExpoTotal del 19 al 24 de agosto.
El sábado 22 se realizará la tradicional Gran Peña, mientras que el domingo 23 será una de las jornadas centrales, con el jurado de clasificación, concurso y venta de asado a la estaca, inauguración y desfile, Gran Jineteada y espectáculos musicales.
El cierre de la exposición será el lunes 24 de agosto, con el remate de reproductores ovinos, bovinos y vientres.
Aplicación RUPCO
Durante el encuentro, el diputado provincial Marcelo González, quien preside la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, dio a conocer la aplicación RUPCO, una herramienta que busca centralizar la oferta de servicios y recursos disponibles para el sector productivo.
La plataforma permitirá vincular a productores que necesiten soluciones con quienes dispongan de campos para alojar animales, fardos y rollos, alimentos, servicios de traslado y otras prestaciones.
González explicó que la iniciativa apunta a facilitar el acceso a esta información y agilizar la respuesta ante eventuales situaciones de emergencia climática, en el marco de las acciones que lleva adelante la Provincia ante la posibilidad del fenómeno de El Niño.